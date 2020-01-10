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Банк России за год нарастил долю золота и доллара в золотовалютных резервах

УрБК, Москва, 10.01.2020. В период с июля 2018 года до июля 2019 года Центробанк РФ увеличил объем резервных валютных активов, номинированных в долларах США, на 24,2% — до 125,1 млрд долл. США — против 21,8% годом ранее. Об этом говорится в «Обзоре деятельности Банка России по управлению активами в иностранных валютах и золоте».



По информации ЦБ, доля в евро сократилась с 32% до 30,6% по состоянию на конец июня 2019 года, а доля юаня уменьшилась с 14,7% до 13,2%. При этом доля золота в резервных активах Банка России за указанный период выросла до 19,1% против 16,8% годом ранее.



В целом за период с начала июля 2018 года до начала июля 2019 года совокупный объем золотовалютных резервов Банка России увеличился на 58,5 млрд долл. США — до 516,8 млрд долл. США.



«Основным фактором роста стали сделки по покупке иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, которые совершались Банком России в связи с приобретением у него иностранной валюты Федеральным казначейством в рамках бюджетного правила. Другим фактором роста объема активов являлись сделки покупки золота у российских кредитных организаций и изменение цены золота за период», — говорится в обзоре регулятора.



Ранее сообщалось о том, что цены на золото в начале 2020 года достигли семилетнего максимума, взлетев на 1,8% — до отметки 1556,01 долл. США за тройскую унцию на негативных новостях с Ближнего Востока.

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