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Допэмиссию акций банка «Восточный» на сумму 5 млрд рублей признали несостоявшейся

УрБК, Москва, 10.01.2020. Центробанк России признал несостоявшейся дополнительную эмиссию акций банка «Восточный» на общую сумму 5 млрд руб. Накануне кредитно-финансовая организация получила письменное уведомление об этом.



Согласно официальной информации, опубликованной на сайте кредитной организации, размещению подлежали 500 млрд штук акций банка «Восточный» номинальной стоимостью 0,01 руб. каждая, которые должны были продаваться по открытой подписке. Решение о признании дополнительного выпуска акций эмитента несостоявшимся было принято 27 декабря 2019 года Департаментом корпоративных отношений Банка России.



«Основания признания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся: неразмещение эмитентом в ходе эмиссии ни одной ценной бумаги дополнительного выпуска (пункт 11 статьи 26 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»)», — говорится в письменном уведомлении ЦБ.



Напомним, что в феврале прошлого года банк «Восточный» и его владельцы оказались в центре внимания после ареста основателя Baring Vostok Майкла Калви и еще пяти человек в рамках уголовного дела о хищении 2,5 млрд руб. По версии следствия, банк потерял эти деньги вследствие невыгодного соглашения, на котором настаивал глава Baring Vostok Калви. Кроме того, в настоящее время рассматривается несколько арбитражных дел относительно перехода контроля над банком «Восточный» от Baring к компании «Финвижн холдингс», основным акционером которой является Артем Аветисян.

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