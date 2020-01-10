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В Челябинской области выросли цены на автозаправках «ЛУКОЙЛа»
10 январь 2020 (09:53)
УрБК, Челябинск, 10.01.2020. С 23 по 29 декабря 2019 года ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» повысило цены на бензин АИ-92 и дизельное топливо в Челябинской области на 50 коп. за литр. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга УФАС по Южному Уралу.
При этом отмечается, что наименьшая цена на бензин АИ-92 была зафиксирована у ООО «Газпромнефть-Центр», где литр обойдется в 39,2 руб., на АИ-95 — у ООО «Регион», где за литр необходимо заплатить 42,45 руб. Самая низкая стоимость дизельного топлива была отмечена в ООО «Башнефть-Розница» — 47,5 руб. за литр.
Мониторинг цен проведен среди ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт», АО «Газпромнефть-Центр», ООО «Башнефть-Розница» и ООО «Регион» на территории Челябинской области.
При этом отмечается, что наименьшая цена на бензин АИ-92 была зафиксирована у ООО «Газпромнефть-Центр», где литр обойдется в 39,2 руб., на АИ-95 — у ООО «Регион», где за литр необходимо заплатить 42,45 руб. Самая низкая стоимость дизельного топлива была отмечена в ООО «Башнефть-Розница» — 47,5 руб. за литр.
Мониторинг цен проведен среди ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт», АО «Газпромнефть-Центр», ООО «Башнефть-Розница» и ООО «Регион» на территории Челябинской области.
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