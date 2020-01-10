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Российские авиакомпании могут потерять до 3 млн рублей за рейс от запрета летать над Ближним Востоком

УрБК, Москва, 10.01.2020. Российские авиакомпании могут потерять до 3 млн руб. за каждый рейс, если будет введен запрет на полеты над ближневосточным регионом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление эксперта Центра исследований проблем реальной экономики Олега Чередниченко.



«Время облета территории «закрытого неба» может составить от 2 до 3 часов. При средней себестоимости часа полета от 650 тыс. руб. до 1 млн руб., потери авиакомпаний могут достигать 3 млн руб. на один рейс», — заявил собеседник агентства.



Олег Чередниченко также отметил, что некоторые варианты облета региона могут увеличить продолжительность пути даже вдвое, «что повлечет за собой формирование отрицательной рентабельности полетов по ряду направлений».



По его словам, спрос на билеты упадет, так как авиакомпании будут вынуждены поднять цены. «В случаях, когда перестроение маршрута повлечет за собой существенное увеличение цены на билеты — не исключена отмена ряда направлений. А с учетом «подвешенности» сроков разрешения конфликта такая ситуация может продлиться достаточно долго — до 3 месяцев и более», — добавил он.



Также он отметил, что только из Московского авиаузла в ОАЭ, Катар и Оман летают самолеты по более 40 рейсам в неделю, то есть почти семь в день. «Не стоит забывать про такие крупные хабы, как Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и Красноярск», — отметил он.



В среду Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям не использовать воздушное пространство Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов в связи с данными о существующих рисках для безопасности международных полетов гражданских воздушных судов. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил своему заместителю Максиму Акимову, МИДу, Минэкономразвития и Минтрансу до 10 января оценить состояние безопасности полетов и туризма в целом в ближневосточном регионе.

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