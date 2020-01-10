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Генпрокуратура отклонила 15% предложений из плана проверок предпринимателей УрФО на 2020 год
10 январь 2020 (09:04)
УрБК, Москва, 10.01.2020. Генеральная прокуратура РФ сформировала сводный план плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2020 год.
Речь идет о проведении государственного надзора и муниципального контроля. Сводный план проверок размещен на официальном сайте Генпрокуратуры. К компетенции Управления Генпрокуратуры РФ в Уральском федеральном округе рассмотрено 4 тыс. 017 предложений контролирующих органов о планируемых проверках юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
При оценке законности и обоснованности контрольных мероприятий отклонено 15% от указанного числа проверок. Это позволило предотвратить незаконное вмешательство контролеров в деятельность свыше 600 хозяйствующих субъектов, сообщили в пресс-службе Управления Генпрокуратуры РФ в УрФО.
Речь идет о проведении государственного надзора и муниципального контроля. Сводный план проверок размещен на официальном сайте Генпрокуратуры. К компетенции Управления Генпрокуратуры РФ в Уральском федеральном округе рассмотрено 4 тыс. 017 предложений контролирующих органов о планируемых проверках юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
При оценке законности и обоснованности контрольных мероприятий отклонено 15% от указанного числа проверок. Это позволило предотвратить незаконное вмешательство контролеров в деятельность свыше 600 хозяйствующих субъектов, сообщили в пресс-службе Управления Генпрокуратуры РФ в УрФО.
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