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Суд отменил увольнение администратора кинотеатра в Богдановиче из-за провала проката отечественных фильмов
9 январь 2020 (17:43)
УрБК, Екатеринбург, 09.01.2020. Свердловский облсуд оставил в силе решение Богдановичского городского суда, который ранее отменил увольнение администратора местного кинотеатра. Об этом сообщает пресс-служба облсуда.
В материалах дела говорится, что женщина с 2013 года работала администратором отдела по кинопоказу в кинотеатре «Совкино». В августе 2019 года ее уволили «в связи с неоднократным неисполнением работником, имеющим дисциплинарное взыскание, без уважительных причин трудовых обязанностей». Причиной послужила претензия Федерального Фонда социально-экономической поддержки отечественной кинематографии, который счел, что кинотеатр не исполнил обязанности по демонстрации национальных фильмов РФ в объеме не менее 50% киносеансов.
«Уволенный администратор не согласилась с решением руководства и подала иск в Богдановичский городской суд к МАУК «Центр современной культурной среды городского округа Богданович» об отмене приказа о привлечении к дисциплинарной ответственности, восстановлении на работе, оплате дней вынужденного прогула, компенсации морального вреда», — говорится в сообщении.
Решением городского суда иск был удовлетворен частично. Приказ о применении к истцу дисциплинарного взыскания в виде увольнения признан незаконным. Истец восстановлена на работе в прежней должности, с ответчика взыскан средний заработок за время вынужденного прогула в размере 18 тыс. 386 руб. за вычетом предусмотренных законом налогов и сборов, а также компенсация морального вреда в размере 2 тыс. руб.
С решением суда не согласился ответчик и обжаловал его в Свердловском областном суде.
«Судебная коллегия, рассмотрев материалы дела, установила, что суд первой инстанции верно пришел к выводу об отсутствии вины женщины во вмененном ей дисциплинарном проступке, ставшем основанием к увольнению. Работодатель не обеспечил сотруднику надлежащие условия труда, возложив на администратора чрезмерно широкий круг должностных обязанностей, не оказав при этом содействия в привлечении зрителей на показы российских фильмов и анимации», — сообщили в пресс-службе облсуда.
При этом администратор объясняла руководству, что предпринимала меры к регулированию кинопроката: еженедельно за счет работодателя приобретались билеты на несостоявшиеся из-за отсутствия зрителей сеансы. Без этого реальная доля российского кино в зале северной части города составила бы 16,4%.
Свердловский областной суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы ответчика. Администратор кинотеатра восстановлена на работе, а работодатель обязан выплатить ей средний заработок за время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда. Решение вступило в законную силу.
В материалах дела говорится, что женщина с 2013 года работала администратором отдела по кинопоказу в кинотеатре «Совкино». В августе 2019 года ее уволили «в связи с неоднократным неисполнением работником, имеющим дисциплинарное взыскание, без уважительных причин трудовых обязанностей». Причиной послужила претензия Федерального Фонда социально-экономической поддержки отечественной кинематографии, который счел, что кинотеатр не исполнил обязанности по демонстрации национальных фильмов РФ в объеме не менее 50% киносеансов.
«Уволенный администратор не согласилась с решением руководства и подала иск в Богдановичский городской суд к МАУК «Центр современной культурной среды городского округа Богданович» об отмене приказа о привлечении к дисциплинарной ответственности, восстановлении на работе, оплате дней вынужденного прогула, компенсации морального вреда», — говорится в сообщении.
Решением городского суда иск был удовлетворен частично. Приказ о применении к истцу дисциплинарного взыскания в виде увольнения признан незаконным. Истец восстановлена на работе в прежней должности, с ответчика взыскан средний заработок за время вынужденного прогула в размере 18 тыс. 386 руб. за вычетом предусмотренных законом налогов и сборов, а также компенсация морального вреда в размере 2 тыс. руб.
С решением суда не согласился ответчик и обжаловал его в Свердловском областном суде.
«Судебная коллегия, рассмотрев материалы дела, установила, что суд первой инстанции верно пришел к выводу об отсутствии вины женщины во вмененном ей дисциплинарном проступке, ставшем основанием к увольнению. Работодатель не обеспечил сотруднику надлежащие условия труда, возложив на администратора чрезмерно широкий круг должностных обязанностей, не оказав при этом содействия в привлечении зрителей на показы российских фильмов и анимации», — сообщили в пресс-службе облсуда.
При этом администратор объясняла руководству, что предпринимала меры к регулированию кинопроката: еженедельно за счет работодателя приобретались билеты на несостоявшиеся из-за отсутствия зрителей сеансы. Без этого реальная доля российского кино в зале северной части города составила бы 16,4%.
Свердловский областной суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы ответчика. Администратор кинотеатра восстановлена на работе, а работодатель обязан выплатить ей средний заработок за время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда. Решение вступило в законную силу.
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