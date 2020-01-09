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По итогам 2019 года Кольцовская таможня возбудила 602 дела о правонарушениях в отношении пассажиров международных рейсов
9 январь 2020 (17:08)
УрБК, Екатеринбург, 09.01.2020. За минувший год Кольцовская таможня возбудила 602 дела об административных правонарушениях в отношении пассажиров международных авиарейсов.
Чаще всего таможенники фиксировали попытки незаконно переместить через границу товары не для личного пользования общим весом более 2 т. Это реле для электропоездов, инструменты для лесопилки, медицинская техника, различные геодезические и измерительные приборы и, конечно, сотни килограммов одежды и обуви.
«Если в прошлые годы товары народного потребления массово ввозили из Турции, то сейчас все чаще такие партии мы встречаем у пассажиров из Средней Азии», — сообщил начальник таможенного поста Аэропорт Кольцово (пассажирский) Дмитрий Шишкин.
Каждый тысячный пассажир, вылетающий за границу, имел при себе либо крупную сумму наличных (более 10 тыс. долл. США), либо ювелирные украшения на сумму свыше 1 млн руб. И то, и другое подлежит обязательному письменному декларированию.
«В этом году все больше авиапассажиров предпочитают использовать современные информационные технологии для подачи пассажирской таможенной декларации. Это значительно ускоряет процесс таможенного контроля не только для пассажиров, но и для инспекторов». Тем не менее более 21 млн рублей пытались незаконно вывезти преимущественно в страны Средней Азии, — отметил Дмитрий Шишкин.
Чаще всего таможенники фиксировали попытки незаконно переместить через границу товары не для личного пользования общим весом более 2 т. Это реле для электропоездов, инструменты для лесопилки, медицинская техника, различные геодезические и измерительные приборы и, конечно, сотни килограммов одежды и обуви.
«Если в прошлые годы товары народного потребления массово ввозили из Турции, то сейчас все чаще такие партии мы встречаем у пассажиров из Средней Азии», — сообщил начальник таможенного поста Аэропорт Кольцово (пассажирский) Дмитрий Шишкин.
Каждый тысячный пассажир, вылетающий за границу, имел при себе либо крупную сумму наличных (более 10 тыс. долл. США), либо ювелирные украшения на сумму свыше 1 млн руб. И то, и другое подлежит обязательному письменному декларированию.
«В этом году все больше авиапассажиров предпочитают использовать современные информационные технологии для подачи пассажирской таможенной декларации. Это значительно ускоряет процесс таможенного контроля не только для пассажиров, но и для инспекторов». Тем не менее более 21 млн рублей пытались незаконно вывезти преимущественно в страны Средней Азии, — отметил Дмитрий Шишкин.
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