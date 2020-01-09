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Общие инвестиции в МФО в 2019 году выросли до 68,5 млрд рублей
9 январь 2020 (16:57)
УрБК, Москва, 09.01.2020. По итогам 2019 года микрофинансовые организации (МФО) заняли на долговом рынке на четверть больше средств, чем годом ранее.
Как сообщает «Коммерсантъ», за 9 месяцев 2019 года микрофинансовыми организациями было привлечено на 20,3% средств больше, чем за аналогичный период предыдущего года. При этом за 9 месяцев 2018 года произошло падение на 10,7%, а за весь 2018 год — на 13%.
По оценкам экспертов, с учетом крупных размещений облигаций в четвертом квартале 2019 года, по итогам всего года можно ожидать, что прирост сохранится в пределах 25-27%, что соответствует примерно 67,5-68,5 млрд руб.
Как пояснил гендиректор МФК «Займер» Роман Макаров, отрицательные итоги 2018 года с точки зрения привлечения инвестиций были связаны с исключением из реестра нескольких значимых игроков. «В 2019 году громкие исключения продолжились, однако в этом году стал формироваться пул крупных и надежных компаний с диверсифицированным каналом привлечения», — уточнил эксперт.
Между тем по итогам минувшего года было зафиксировано сокращение привлечения средств от физлиц и ИП, не являющихся учредителями МФО. Если в 2017 году доля этих вложений составляла 17,3% от общего объема инвестиций в МФО, то в 2018 году она снизилась до 13,1%, а за 9 месяцев 2019 года — до 12%. По мнению экспертов, рассчитывать на новые привлечения денежных средств могут лишь крупнейшие участники рынка микрокредитования.
Как сообщает «Коммерсантъ», за 9 месяцев 2019 года микрофинансовыми организациями было привлечено на 20,3% средств больше, чем за аналогичный период предыдущего года. При этом за 9 месяцев 2018 года произошло падение на 10,7%, а за весь 2018 год — на 13%.
По оценкам экспертов, с учетом крупных размещений облигаций в четвертом квартале 2019 года, по итогам всего года можно ожидать, что прирост сохранится в пределах 25-27%, что соответствует примерно 67,5-68,5 млрд руб.
Как пояснил гендиректор МФК «Займер» Роман Макаров, отрицательные итоги 2018 года с точки зрения привлечения инвестиций были связаны с исключением из реестра нескольких значимых игроков. «В 2019 году громкие исключения продолжились, однако в этом году стал формироваться пул крупных и надежных компаний с диверсифицированным каналом привлечения», — уточнил эксперт.
Между тем по итогам минувшего года было зафиксировано сокращение привлечения средств от физлиц и ИП, не являющихся учредителями МФО. Если в 2017 году доля этих вложений составляла 17,3% от общего объема инвестиций в МФО, то в 2018 году она снизилась до 13,1%, а за 9 месяцев 2019 года — до 12%. По мнению экспертов, рассчитывать на новые привлечения денежных средств могут лишь крупнейшие участники рынка микрокредитования.
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