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Общие инвестиции в МФО в 2019 году выросли до 68,5 млрд рублей

УрБК, Москва, 09.01.2020. По итогам 2019 года микрофинансовые организации (МФО) заняли на долговом рынке на четверть больше средств, чем годом ранее.



Как сообщает «Коммерсантъ», за 9 месяцев 2019 года микрофинансовыми организациями было привлечено на 20,3% средств больше, чем за аналогичный период предыдущего года. При этом за 9 месяцев 2018 года произошло падение на 10,7%, а за весь 2018 год — на 13%.



По оценкам экспертов, с учетом крупных размещений облигаций в четвертом квартале 2019 года, по итогам всего года можно ожидать, что прирост сохранится в пределах 25-27%, что соответствует примерно 67,5-68,5 млрд руб.



Как пояснил гендиректор МФК «Займер» Роман Макаров, отрицательные итоги 2018 года с точки зрения привлечения инвестиций были связаны с исключением из реестра нескольких значимых игроков. «В 2019 году громкие исключения продолжились, однако в этом году стал формироваться пул крупных и надежных компаний с диверсифицированным каналом привлечения», — уточнил эксперт.



Между тем по итогам минувшего года было зафиксировано сокращение привлечения средств от физлиц и ИП, не являющихся учредителями МФО. Если в 2017 году доля этих вложений составляла 17,3% от общего объема инвестиций в МФО, то в 2018 году она снизилась до 13,1%, а за 9 месяцев 2019 года — до 12%. По мнению экспертов, рассчитывать на новые привлечения денежных средств могут лишь крупнейшие участники рынка микрокредитования.

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