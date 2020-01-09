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Горняки шахт «Усковская» и «Алардинская» ЕВРАЗа в прошлом году добыли по 3 млн тонн угля

УрБК, Екатеринбург, 09.01.2020. Две шахты Распадской угольной компании (РУК, управляет угольными активами ЕВРАЗа) в прошлом году добыли по 3 млн т угля, сообщает пресс-служба предприятия.



«Рекордные 3 млн горняки «Усковской» добыли из двух лав — 50-20 и 50-22. Такого результата им удалось добиться впервые в истории шахты. Во время работы использовалось новое высокопроизводительное оборудование, отвечающее мировым стандартам безопасности», — говорится в сообщении.



В 2019 году впервые добычной коллектив «Усковской» поднял 1 млн т угля за 3,5 месяца. Еще рекорд — 365 тыс. т за месяц добыли в этом году из лавы 50-20.



В 2020 году «Усковская» перейдет с 50-го пласта на новый, 48-й, промышленные запасы которого оцениваются в 120 млн т угля.



«Продолжает ставить рекорды и шахта «Алардинская». С начала года горняки предприятия добыли 3 млн тонн угля (начальник участка № 1 по добыче угля Валерий Кузнецов, бригадир Алексей Комраков). В последний раз такого результата коллективу шахты удавалось достичь в 2013 году. Тогда добыча велась двумя лавами, сейчас уголь на-гора подняли из одной лавы 6-1-20», — сообщили в пресс-службе Распадской угольной компании.



В этом году проходчики «Алардинской» вдвое увеличили разработку горных выработок, пройдя 502 метра.



С нынешним достижением горняков «Алардинской» поздравил вице-президент ЕВРАЗа, генеральный директор Распадской угольной компании Сергей Степанов.



Производственных рекордов угольщикам ЕВРАЗа удалось достигнуть благодаря слаженной и профессиональной работе. Добыча велась с соблюдением всех требований охраны труда и промышленной безопасности. Применение современной безопасной проходческой техники и реализация комплекса технических мероприятий позволили увеличить скорость проходки и обеспечить своевременную подготовку выемочных участков.

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