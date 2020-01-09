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В среднем за сутки на полигоны вывозится до 10 тыс. тонн снега из всех семи районов Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 09.01.2020. Сегодня, 9 января 2020 года, глава Екатеринбурга Александр Высокинский провел оперативное совещание по уборке дорог и внутриквартальных проездов. Участие в нем приняли руководители администрации Екатеринбурга.



Александр Высокинский указал на продолжение уборки улично-дорожной сети от осадков, в том числе — вывоз образовавшихся после прохода техники снежных валов вдоль проезжей части. По информации глав районных администраций, в среднем за сутки на полигоны вывозится до 10 тыс. т снега из всех семи районов города. В ответ глава Екатеринбурга заметил, что зачастую самосвалы не успевают за работой техники, сгребающей снег к бордюрам и обочинам дорог.



«Вчера лично объехал центр и окраины города, в ряде случаев погрузчики стояли без дела, ждали машины для вывоза снега. Если у районов есть необходимость в дополнительной технике — оформляйте заявки, оперативно решим все вопросы. Наша задача — обеспечить не только беспрепятственное движение автотранспорта по полосам, исключить колейность, но и убрать валы с обочин и «полок» вдоль городских улиц», — цитирует Александра Высокинского официальный городской портал.



Также глава города обратил внимание глав администраций районов на расчистку внутриквартальных проездов, связывающих улицы и дворовые территории. Такие проезды — зона ответственности районных ДЭУ. Для уборки снега здесь необходимо обеспечить проход крупной техники, в частности грейдеров, но владельцы автотранспорта зачастую паркуют машины так, что работа на этих участках становится невозможной.



Поэтому администрация Екатеринбурга в очередной раз обращается к автомобилистам с просьбой следить за объявлениями, размещаемыми на информационных стендах, о дате и времени, когда коммунальные службы будут чистить участки, где придется ездить самим жителям.

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