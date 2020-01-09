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В Свердловской области за время новогодних праздников выявили 450 пьяных водителей

9 январь 2020 (15:13)

УрБК, Екатеринбург, 09.01.2020. В Свердловской области за время новогодних праздников произошло 47 ДТП. Об этом на пресс-конференции в Екатеринбурге заявил заместитель начальника Управления ГИБДД по Свердловской области Дмитрий Панфилов.

В автодорожных авариях в результате погибли восемь человек, еще 88 пострадали. Также на дорогах были выявлены 450 пьяных водителей. В отношении 44 возбуждены уголовные дела о повторном управлении автомобилем в нетрезвом виде, указал Дмитрий Панфилов.

Как сообщил замначальника управления организации охраны общественного порядка ГУ МВД России по Свердловской области Борис Ковальковский, за распитие спиртных напитков и появление в пьяном виде в общественных местах к административной ответственности привлечены 1 тыс. 400 жителей региона.

В целом, по словам полицейских, в этом году количество преступлений и правонарушений во время праздников ниже, чем в 2019 году.

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