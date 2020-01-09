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Официальный курс доллара США снизился на 67 коп., евро — на 1,32 руб.

9 январь 2020 (14:51)

УрБК, Москва, 09.01.2020. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 10 января 2020 года. Курс долл. США снизился на 67 коп. до 61,23 руб., евро — на 1,32 руб. до 68,06 руб.

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