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Компания «ФОРЭС» оплатила 70 путевок в санаторий для сухоложских и курьинских школьников
9 январь 2020 (12:22)
УрБК, Екатеринбург, 09.01.2020. 70 сухоложских и курьинских школьников вернулись с новогодних каникул из загородного санатория «Курьи», путевки в который оплатило для них ООО «ФОРЭС». Об этом сообщает пресс-служба компании.
На отдыхе побывали 40 детей сотрудников местных подразделений предприятия. Еще 30 путевок передали городскому округу Сухой Лог — их распределили между другими учащимися местных школ.
«Ребята катались на лыжах, занимались в танцевальной и вокальной студиях, играли в настольные игры, участвовали в смотре отрядных уголков, в изготовлении новогодних стенгазет, открыток, поделок, рисунков. Прошел конкурс рисунков на тему «Зимний Урал», в котором дети с разных территорий изображали свои территории. Для желающих были организованы экскурсии по достопримечательностям санатория, которому в этом году исполняется 150 лет, по селу Курьи с рассказом о его 350-летней истории, по родникам, в храм Святой Троицы», — говорится в сообщении.
На отдыхе побывали 40 детей сотрудников местных подразделений предприятия. Еще 30 путевок передали городскому округу Сухой Лог — их распределили между другими учащимися местных школ.
«Ребята катались на лыжах, занимались в танцевальной и вокальной студиях, играли в настольные игры, участвовали в смотре отрядных уголков, в изготовлении новогодних стенгазет, открыток, поделок, рисунков. Прошел конкурс рисунков на тему «Зимний Урал», в котором дети с разных территорий изображали свои территории. Для желающих были организованы экскурсии по достопримечательностям санатория, которому в этом году исполняется 150 лет, по селу Курьи с рассказом о его 350-летней истории, по родникам, в храм Святой Троицы», — говорится в сообщении.
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