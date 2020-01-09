Новости дня

Компания «ФОРЭС» оплатила 70 путевок в санаторий для сухоложских и курьинских школьников

УрБК, Екатеринбург, 09.01.2020. 70 сухоложских и курьинских школьников вернулись с новогодних каникул из загородного санатория «Курьи», путевки в который оплатило для них ООО «ФОРЭС». Об этом сообщает пресс-служба компании.



На отдыхе побывали 40 детей сотрудников местных подразделений предприятия. Еще 30 путевок передали городскому округу Сухой Лог — их распределили между другими учащимися местных школ.



«Ребята катались на лыжах, занимались в танцевальной и вокальной студиях, играли в настольные игры, участвовали в смотре отрядных уголков, в изготовлении новогодних стенгазет, открыток, поделок, рисунков. Прошел конкурс рисунков на тему «Зимний Урал», в котором дети с разных территорий изображали свои территории. Для желающих были организованы экскурсии по достопримечательностям санатория, которому в этом году исполняется 150 лет, по селу Курьи с рассказом о его 350-летней истории, по родникам, в храм Святой Троицы», — говорится в сообщении.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">09 январь 2020 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 12:22</span><br /><strong>Компания «ФОРЭС» оплатила 70 путевок в санаторий для сухоложских и курьинских школьников</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 09.01.2020. 70 сухоложских и курьинских школьников вернулись с новогодних каникул из загородного санатория «Курьи», путевки в который оплатило для них ООО «ФОРЭС». Об этом сообщает пресс-служба компании.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068092421-kompaniya-fores-oplatila-70-putevok-v-sanatoriy-dlya-suholozhskih-i-kurinskih-shkolnikov.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: