Новости дня
ЕВРАЗ подарил более 20 тыс. новогодних подарков детям из Нижнего Тагила и Качканара
9 январь 2020 (10:49)
УрБК, Екатеринбург, 09.01.2020. ЕВРАЗ подарил более 20 тыс. новогодних подарков детям из Нижнего Тагила и Качканара. На эти цели было выделено 16,5 млн руб., сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.
«Подарки получили не только дети работников ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК, но и воспитанники всех детских домов и реабилитационных центров Нижнего Тагила и Качканара, дети с ограниченными возможностями здоровья, воспитанники детских садов МАДОУ «Радость», — говорится в сообщении.
В этом году в новогодний подарок, кроме традиционных сладостей, входит водонепроницаемая Bluetooth-колонка, коврик-раскраска с фломастерами, карточная игра «Дорисуй праздник».
В каникулы для детей Нижнего Тагила и Качканара прошло около 70 театрализованных представлений. В ДК НТМК показали сказку «Белоснежка и семь гномов», во Дворце культуры школьников — «Щелкунчик. Новый уровень 2020». Во Дворце культуры Качканара подготовили театральное представление «Новогодние приключения Фьорков».
Перед новогодними каникулами металлурги и горняки ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК провели волонтерские акции. Сотрудники цехов сходили в подшефные школы и детские сады и поздравили ребят с Новым годом.
«Подарки получили не только дети работников ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК, но и воспитанники всех детских домов и реабилитационных центров Нижнего Тагила и Качканара, дети с ограниченными возможностями здоровья, воспитанники детских садов МАДОУ «Радость», — говорится в сообщении.
В этом году в новогодний подарок, кроме традиционных сладостей, входит водонепроницаемая Bluetooth-колонка, коврик-раскраска с фломастерами, карточная игра «Дорисуй праздник».
В каникулы для детей Нижнего Тагила и Качканара прошло около 70 театрализованных представлений. В ДК НТМК показали сказку «Белоснежка и семь гномов», во Дворце культуры школьников — «Щелкунчик. Новый уровень 2020». Во Дворце культуры Качканара подготовили театральное представление «Новогодние приключения Фьорков».
Перед новогодними каникулами металлурги и горняки ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК провели волонтерские акции. Сотрудники цехов сходили в подшефные школы и детские сады и поздравили ребят с Новым годом.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- ЕВРАЗ направил более 1 млн рублей на покупку оборудования для больниц Качканара и Нижнего Тагила
- ЕВРАЗ НТМК направил 2 млн рублей на покупку интерактивного оборудования для детских садов
- ЕВРАЗ стал лучшим благотворителем в Свердловской области среди предприятий черной металлургии
- ЕВРАЗ подарит более 24 тыс. новогодних подарков детям из Нижнего Тагила и Качканара
- ЕВРАЗ подарил двум свердловским школам сертификаты на 150 тыс. рублей