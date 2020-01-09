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Группа ЧТПЗ подвела итоги корпоративного конкурса «Золотой фонд»

УрБК, Екатеринбург, 09.01.2020. 40 сотрудников Группы ЧТПЗ стали победителями корпоративного конкурса «Золотой фонд», сообщает пресс-служба компании.



Белые металлурги награждены за высокие результаты и приверженность корпоративным ценностям в номинациях «Профессионал года», «Эффективный рационализатор», «Достижение», «Здоровье», «Надежность», «Сопричастность», «Созидание».



«Среди победителей представители ключевых металлургических профессий — вальцовщики, нагревальщики металла, волочильщики труб, электросварщики, электромонтеры, слесари-ремонтники, бригадиры, начальники участков и другие. Портреты лидеров будут размещены на заводских галереях почета Первоуральского новотрубного и Челябинского трубопрокатного заводов (ПНТЗ и ЧТПЗ, входят в Группу ЧТПЗ)», — говорится в сообщении.



«Лидеры есть в каждом коллективе — они сплачивают, создают особую атмосферу, преображают все вокруг. Заслуги таких работников высоко оценивают коллеги и руководители. Отмечу, что с 2005 года награды в корпоративном конкурсе «Золотой фонд» получили около 400 белых металлургов — тех, кто ежедневно демонстрирует приверженность корпоративным ценностям, не отступает перед трудностями и добивается высоких достижений», — отметила директор по персоналу Группы ЧТПЗ Оксана Назарова.



Подведение итогов конкурса «Золотой фонд» стало главным событием торжественных мероприятий Группы ЧТПЗ, посвященных встрече корпоративного Нового года. Белых металлургов с наступающим праздником поздравляли акционеры Группы ЧТПЗ Андрей Комаров и Александр Федоров, генеральный директор компании Борис Коваленков, функциональные директора, представители городских и областных властей.

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