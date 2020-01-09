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Всемирный банк прогнозирует рост ВВП России к 2021 году на уровне 1,8%
9 январь 2020 (09:24)
УрБК, Москва, 09.01.2020. Всемирный банк прогнозирует умеренный экономический рост ВВП России к 2021 году на уровне 1,8%. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на доклад ведомства.
Экономические санкции, введенные против России, привели к замедлению темпов экономического роста до 1,2%. Промышленная активность замедлилась, поскольку сокращение добычи нефти ОПЕК+ дало результаты, а также случались связанные с работой трубопроводов сбои. Объемы розничных продаж существенно снизились после повышения НДС, в то время как потребительское доверие оставалось низким.
В целом в Европе и Центральной Азии экономический рост замедлился до 2% в 2019 году. По прогнозам, в 2020 году региональный рост увеличится до 2,6% по мере восстановления активности в Турции и России и стабилизируется до 2,9% в 2021-2022 годах.
Экономические санкции, введенные против России, привели к замедлению темпов экономического роста до 1,2%. Промышленная активность замедлилась, поскольку сокращение добычи нефти ОПЕК+ дало результаты, а также случались связанные с работой трубопроводов сбои. Объемы розничных продаж существенно снизились после повышения НДС, в то время как потребительское доверие оставалось низким.
В целом в Европе и Центральной Азии экономический рост замедлился до 2% в 2019 году. По прогнозам, в 2020 году региональный рост увеличится до 2,6% по мере восстановления активности в Турции и России и стабилизируется до 2,9% в 2021-2022 годах.
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