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Всемирный банк прогнозирует рост ВВП России к 2021 году на уровне 1,8%

УрБК, Москва, 09.01.2020. Всемирный банк прогнозирует умеренный экономический рост ВВП России к 2021 году на уровне 1,8%. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на доклад ведомства.



Экономические санкции, введенные против России, привели к замедлению темпов экономического роста до 1,2%. Промышленная активность замедлилась, поскольку сокращение добычи нефти ОПЕК+ дало результаты, а также случались связанные с работой трубопроводов сбои. Объемы розничных продаж существенно снизились после повышения НДС, в то время как потребительское доверие оставалось низким.



В целом в Европе и Центральной Азии экономический рост замедлился до 2% в 2019 году. По прогнозам, в 2020 году региональный рост увеличится до 2,6% по мере восстановления активности в Турции и России и стабилизируется до 2,9% в 2021-2022 годах.

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