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Официальный курс доллара США вырос на 26 коп., евро — на 53 коп.

27 декабрь 2019 (16:10)

УрБК, Москва, 27.12.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 28 декабря 2019 года. Курс долл. США вырос на 26,39 коп. до 62,03 руб., евро — на 53,46 коп. до 69,03 руб.

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