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В Екатеринбурге утвердили перечень социально ориентированных НКО для получения субсидии из муниципального бюджета

27 декабрь 2019 (16:02)

УрБК, Екатеринбург, 27.12.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский утвердил перечень социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО). Они получат из муниципального бюджета субсидии на реализацию социально значимых проектов в 2019 году.

Конкурс по предоставлению субсидий из местного бюджета администрация Екатеринбурга проводит ежегодно. В начале декабря состоялось второе заседание конкурсной комиссии по предоставлению таких субсидий социально ориентированным НКО.

В 2019 году заявки на второй конкурс подали 58 таких организаций, предоставившие 98 проектов. Комиссия выделила 34 проекта, которые предложили 22 НКО, сообщает официальный портал Екатеринбурга.

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