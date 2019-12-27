Новости дня
В Екатеринбурге утвердили перечень социально ориентированных НКО для получения субсидии из муниципального бюджета
27 декабрь 2019 (16:02)
УрБК, Екатеринбург, 27.12.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский утвердил перечень социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО). Они получат из муниципального бюджета субсидии на реализацию социально значимых проектов в 2019 году.
Конкурс по предоставлению субсидий из местного бюджета администрация Екатеринбурга проводит ежегодно. В начале декабря состоялось второе заседание конкурсной комиссии по предоставлению таких субсидий социально ориентированным НКО.
В 2019 году заявки на второй конкурс подали 58 таких организаций, предоставившие 98 проектов. Комиссия выделила 34 проекта, которые предложили 22 НКО, сообщает официальный портал Екатеринбурга.
Конкурс по предоставлению субсидий из местного бюджета администрация Екатеринбурга проводит ежегодно. В начале декабря состоялось второе заседание конкурсной комиссии по предоставлению таких субсидий социально ориентированным НКО.
В 2019 году заявки на второй конкурс подали 58 таких организаций, предоставившие 98 проектов. Комиссия выделила 34 проекта, которые предложили 22 НКО, сообщает официальный портал Екатеринбурга.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Власти Екатеринбурга проводят семинар для НКО для получения субсидий из бюджета уральской столицы
- Власти Екатеринбурга предоставили помещение «Обществу защиты прав потребителей Свердловской области»
- Экспертная комиссия Екатеринбурга рекомендовала для получения субсидий 36 социально значимых проектов
- Общественные организации Екатеринбурга получат субсидии от администрации города
- Свердловский Минкульт объявил конкурс на право получения субсидий