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Средний лимит по кредитным картам в Челябинской области вырос до 54,5 тыс. рублей
27 декабрь 2019 (15:56)
УрБК, Челябинск, 27.12.2019. Средний лимит по выданным кредитным картам в Челябинской области в ноябре 2019 года вырос на 11,1% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 54 тыс. 510 руб. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
В целом по РФ средний лимит за месяц так же вырос на 11,1%, до 61 тыс. 907 руб.
«Введение показателя долговой нагрузки (ПДН) привело к еще более тщательной оценке заемщиков со стороны банков и, соответственно, снижению темпов розничного кредитования. При этом в сегменте кредитных карт банки имеют возможность эффективно управлять кредитным риском с помощью такого инструмента, как кредитный лимит. В последнее время они подходят к выдаче новых карт достаточно консервативно, ориентируясь прежде всего на тех заемщиков, чьи долговая нагрузка и персональный кредитный рейтинг находятся на высоком уровне. Этим гражданам банки охотно предоставляют новые карты с увеличенными лимитами и привлекательными условиями», — рассказал гендиректор НБКИ Александр Викулин.
В целом по РФ средний лимит за месяц так же вырос на 11,1%, до 61 тыс. 907 руб.
«Введение показателя долговой нагрузки (ПДН) привело к еще более тщательной оценке заемщиков со стороны банков и, соответственно, снижению темпов розничного кредитования. При этом в сегменте кредитных карт банки имеют возможность эффективно управлять кредитным риском с помощью такого инструмента, как кредитный лимит. В последнее время они подходят к выдаче новых карт достаточно консервативно, ориентируясь прежде всего на тех заемщиков, чьи долговая нагрузка и персональный кредитный рейтинг находятся на высоком уровне. Этим гражданам банки охотно предоставляют новые карты с увеличенными лимитами и привлекательными условиями», — рассказал гендиректор НБКИ Александр Викулин.
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