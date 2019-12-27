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Директор турфирмы в Екатеринбурге приговорен к полутора годам лишения свободы за организацию незаконной миграции

УрБК, Екатеринбург, 27.12.2019. В Екатеринбурге за организацию незаконной миграции к реальному лишению свободы приговорен руководитель туристической фирмы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Установлено, что в период с января 2015 года по февраль 2019 года Александр Коржев организовал незаконный въезд и пребывание в РФ более 350 иностранных граждан. Являясь директором туристической компании, мужчина предоставлял в органы полиции изготовленные им от имени данной организации фиктивные документы, содержащие заведомо ложные сведения о цели въезда в Россию иностранных граждан и гарантийных обязательствах принимающей стороны, на основании которых получал разрешающие въезд в страну документы.



В дальнейшем Коржев посредством электронной почты направлял иностранным гражданам полученные с нарушением миграционного законодательства приглашения, на основании которых они получали возможность оформления соответствующих виз на въезд в страну.



Кировский райсуд Екатеринбурга признал его виновным по части 1 статьи 322. 1 УК РФ «Организация незаконной миграции» и назначил Александру Коржеву наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием в колонии-поселении.

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