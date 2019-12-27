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Всероссийское общество охраны природы высоко оценило экологические проекты ПНТЗ
27 декабрь 2019 (15:35)
УрБК, Екатеринбург, 27.12.2019. Всероссийское общество охраны природы высоко оценило экологические проекты Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ, входит в Группу ЧТПЗ). Об этом сообщает пресс-служба Группы ЧТПЗ.
«ПНТЗ отмечен в рамках общественной программы «Рейтинг Рябинина» за вклад в реализацию водоохранных мероприятий в бассейне реки Чусовая. Благодарственное письмо ПНТЗ вручил заместитель председателя Свердловского отделения Всероссийского общества охраны природы Владимир Плюснин», — говорится в сообщении
При составлении «Рейтинга Рябинина» учитывались такие критерии, как снижение воздействия на окружающую среду, реализация экологических программ, вложения в экологическую инфраструктуру и другие мероприятия. Эксперты положительно оценили работу ПНТЗ, направленную на заботу об окружающей среде, а также акции общественного движения «Город Первых» (созданного по инициативе Группы ЧТПЗ) по уборке территории вокруг реки Чусовая — в 2019 году активисты движения провели два тематических сплава и субботник возле Сажинского моста.
«Группа ЧТПЗ уделяет большое внимание качеству окружающей среды — ежегодно предприятия компании проводят комплекс мер для снижения воздействия в рамках долгосрочных экологических программ «Вода», «Атмосфера», «Рекультивация земель» и «Промышленные отходы». Деятельность компании в этих направлениях отвечает задачам национального проекта «Экология». Для компании важно создавать благоприятную экологическую обстановку в интересах людей, проживающих в регионах присутствия», — подчеркнул управляющий директор ПНТЗ Алексей Дронов.
Экологический рейтинг основан Всероссийским обществом охраны природы и посвящен писателю, публицисту, общественному деятелю Борису Рябинину, который широко освещал проблемы защиты окружающей среды. «Рейтинг Рябинина» составляется с 2016 года, в конкурсе принимают участие компании Свердловской области. ПНТЗ вошел в рейтинг третий раз подряд.
«ПНТЗ отмечен в рамках общественной программы «Рейтинг Рябинина» за вклад в реализацию водоохранных мероприятий в бассейне реки Чусовая. Благодарственное письмо ПНТЗ вручил заместитель председателя Свердловского отделения Всероссийского общества охраны природы Владимир Плюснин», — говорится в сообщении
При составлении «Рейтинга Рябинина» учитывались такие критерии, как снижение воздействия на окружающую среду, реализация экологических программ, вложения в экологическую инфраструктуру и другие мероприятия. Эксперты положительно оценили работу ПНТЗ, направленную на заботу об окружающей среде, а также акции общественного движения «Город Первых» (созданного по инициативе Группы ЧТПЗ) по уборке территории вокруг реки Чусовая — в 2019 году активисты движения провели два тематических сплава и субботник возле Сажинского моста.
«Группа ЧТПЗ уделяет большое внимание качеству окружающей среды — ежегодно предприятия компании проводят комплекс мер для снижения воздействия в рамках долгосрочных экологических программ «Вода», «Атмосфера», «Рекультивация земель» и «Промышленные отходы». Деятельность компании в этих направлениях отвечает задачам национального проекта «Экология». Для компании важно создавать благоприятную экологическую обстановку в интересах людей, проживающих в регионах присутствия», — подчеркнул управляющий директор ПНТЗ Алексей Дронов.
Экологический рейтинг основан Всероссийским обществом охраны природы и посвящен писателю, публицисту, общественному деятелю Борису Рябинину, который широко освещал проблемы защиты окружающей среды. «Рейтинг Рябинина» составляется с 2016 года, в конкурсе принимают участие компании Свердловской области. ПНТЗ вошел в рейтинг третий раз подряд.
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