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Средний лимит по кредитным картам в Свердловской области в ноябре вырос на 14%
27 декабрь 2019 (15:12)
УрБК, Екатеринбург, 27.12.2019. Средний лимит по выданным кредитным картам в Свердловской области в ноябре 2019 года вырос на 13,9% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 61 тыс. 754 руб. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
В целом по РФ средний лимит за месяц вырос на 11,1%, до 61 тыс. 907 руб.
«При этом самую серьезную динамику роста среднего размера лимитов по выданным кредитным картам (среди 30 регионов РФ — лидеров по объемам выдачи новых кредитных карт) в ноябре 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем продемонстрировали Самарская (плюс 16,6%), Оренбургская (плюс 15,9%), Ленинградская (плюс 14,8%) и Нижегородская (плюс 14,8%) области, а также Красноярский край (плюс 14,4%). В Москве и Санкт-Петербурге средний размер лимитов увеличился на 5,1% и 12,9% соответственно», — говорится в исследовании.
В целом по РФ средний лимит за месяц вырос на 11,1%, до 61 тыс. 907 руб.
«При этом самую серьезную динамику роста среднего размера лимитов по выданным кредитным картам (среди 30 регионов РФ — лидеров по объемам выдачи новых кредитных карт) в ноябре 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем продемонстрировали Самарская (плюс 16,6%), Оренбургская (плюс 15,9%), Ленинградская (плюс 14,8%) и Нижегородская (плюс 14,8%) области, а также Красноярский край (плюс 14,4%). В Москве и Санкт-Петербурге средний размер лимитов увеличился на 5,1% и 12,9% соответственно», — говорится в исследовании.
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