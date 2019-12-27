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Правительство РФ утвердило порядок выделения субсидий на финансирование Универсиады-2023 в Екатеринбурге

27 декабрь 2019 (15:03)

УрБК, Москва, 27.12.2019. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление «Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета организации на финансовое обеспечение затрат, связанных с организацией и проведением XXXII Всемирной летней Универсиады 2023 года в городе Екатеринбурге».

Как сказано в документе, который опубликован на портале правовой информации, деньги будут выделять некоммерческой организации, учрежденной кабмином РФ совместно с правительством Свердловской области. Для получения субсидии эта организация должна будет направить заявку в министерство спорта РФ. Минспорта сможет отказать в выделении денег, если пакет документов будет неполным или в них обнаружится недостоверная информация.

Ранее стало известно, что в проекте бюджета Свердловской области на 2020-2022 годы предусмотрено 40 млрд руб. на финансирование строительства объектов Универсиады-2023.

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