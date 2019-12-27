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Средний размер лимитов по выданным кредитным картам в РФ за месяц вырос на 11,1%

27 декабрь 2019 (14:04)

УрБК, Москва, 27.12.2019. Средний размер лимитов по выданным кредитным картам в ноябре 2019 года в России вырос на 11,1%, до 61,9 тыс. руб., по сравнению с октябрем этого года, когда этот показатель составлял 55,7 тыс. руб. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Кроме того, как отмечают в НБКИ, показатель, зафиксированный в ноябре, является максимальным среди всех значений 2019 года.

Стоит отметить, что рост среднего размера лимитов по выданным картам в ноябре 2019 года сопровождался серьезным снижением количества их выдачи по сравнению с предыдущим месяцем — на 19,6%. Так, в октябре 2019 года было выдано 1,02 млн новых кредитных карт, тогда как в ноябре текущего года — всего 0,82 млн ед.

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