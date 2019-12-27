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Свердловчане активно пользуются сервисом «МегаФон Путешествия»

УрБК, Екатеринбург, 27.12.2019. Жители Свердловской области активно пользуются онлайн-сервисом «МегаФон Путешествия», сообщает пресс-служба оператора связи.



«Жители Свердловской области занимают первое место среди уральцев по интересу к туристическому онлайн-шопингу. Именно они совершают каждую третью покупку в сервисе «МегаФон Путешествия». Туры, билеты, отели, экскурсии и трансфер здесь чаще всего выбирают и покупают женщины — на них приходится 63% заказов», — говорится в сообщении.



«МегаФон Путешествия» — это сервис оператора, где можно полностью спланировать свою поездку в режиме онлайн и получить за это кэшбэк реальными деньгами. Он будет начислен автоматически, им можно оплатить связь, интернет-покупки или снять с банковской карты «МегаФона».



«Самый крупный кэшбэк на Урале с начала года получил житель Свердловской области — города Екатеринбурга. На карту ему была возвращена сумма почти 5,5 тыс. руб. Поэтому наш сервис — это не только просто и удобно, но и выгодно. Так что успейте купить новогодний тур и получить от нас подарок на счет», — отмечает генеральный директор «МегаЛабс» Андрей Кушнарев.



Среди партнеров сервиса крупнейшие авиакассы, агентства бронирования, туроператоры, железнодорожные и автобусные перевозчики, такие как Aviasales, Booking.com, Ostrovok, tutu.ru и другие.

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