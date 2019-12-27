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В России обнаружили более 1,5 млн автомобилей с браком в системе безопасности

27 декабрь 2019 (11:45)

УрБК, Москва, 27.12.2019. Опасные для жизни подушки безопасности японской компании Тakata установлены более чем на 1,5 млн автомобилей, которые до сих пор эксплуатируются в России. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на замглавы Росстандарта Алексея Кулешова.

По его словам, за последние несколько лет ведомство согласовало отзывные программы пяти автобрендам — Nissan, Toyota, Mitsubishi, Subaru и BMW. Уточняется, что речь идет об автомобилях 2000-2014 годов выпуска.

Кроме того, как пишут «Известия», в разных странах была произведена замена подушек безопасности Takata на 100 млн автомобилей.

«Выявленный дефект несет колоссальные риски для жизни и здоровья людей в салоне. Важно проверить автомобиль вне зависимости от его возраста. Если он подпадает под отзывную кампанию, нужно как можно скорее обратиться к официальному дилеру», — сообщил замглавы ведомства.

В Росстандарте уточнили, что в РФ не зафиксировано случаев травмирования или гибели людей из-за подушек Takata. Тем не менее, как добавил представитель ведомства, риски велики.

Алексей Кулешов уточнил, что проверить, подпадает ли транспортное средство под отзывную кампанию, можно по VIN-номеру на сайте Росстандарта либо автопроизводителя.

Отметим, что с 2014 года ведомство по разным причинам отозвало более 4 млн автомобилей, произведенных для отечественного рынка. За неполный 2019 год количество отозванных машин превысило 482 тыс.

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