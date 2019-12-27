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По итогам 2019 года в Екатеринбурге ожидается ввод в эксплуатацию 1,3 млн кв. метров жилья

УрБК, Екатеринбург, 27.12.2019. По итогам 2019 года в Екатеринбурге ожидается ввод эксплуатацию 1,3 млн кв. м. жилья. При этом строительный сектор является одним из локомотивов развития города.



Об этом сообщил глава Екатеринбурга Александр Высокинский, подводя итоги работы в уходящем году. Плюсом к жилым помещениям в уральской столице ожидается ввод порядка 800 тыс. кв. м. нежилых помещений.



«Строительство требует огромного объема материалов и комплектующих. В Екатеринбурге производится огромный объем строительных материалов, металлоконструкций, которые потребляются на территории города. Это огромный объем «комплектовки», и мы стараемся делать так, чтобы максимальный объем продукции для строительства делался здесь. В принципе, на сегодня у нас есть все свое для стройки: кабельная продукция, отделочные материалы — все это производится у нас на территории Свердловской области», — сообщил Александр Высокинский.



Глава города также сообщил, что в бюджете муниципалитета в этом году 7,3 млрд руб. было заложено на строительство и реконструкцию объектов социальной сферы. Это позволило в 1,5 раза увеличить строительство школ и детских садов.

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