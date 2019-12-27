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Жительница Екатеринбурга приговорена к пяти годам лишения свободы за хищение более 18 млн рублей
27 декабрь 2019 (09:44)
УрБК, Екатеринбург, 27.12.2019. Октябрьский райсуд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении 44-летней жительницы Екатеринбурга Эльвиры Елькиной.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, женщина признана виновной по статье 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном и особо крупном размере».
Установлено, что в период с октября 2010 года по декабрь 2014 года, находясь в Екатеринбурге, Елькина, действуя согласно разработанному плану, не имея намерений по возврату денежных средств, предложила потерпевшим, являющимся ее знакомыми, убедив их в своей платежеспособности, заключить с ней договоры займа на различные суммы.
Суммы причиненного ущерба варьировались от 450 тыс. руб. до 7,8 млн руб., сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Похитив денежные средства, распоряжаясь ими по своему усмотрению, создавая вид успешной экономической деятельности, Елькина для сокрытия факта хищения денежных средств частично производила потерпевшим выплаты денежных средств. Это были проценты за пользование денежными средствами. При этом похищенные средства в сумме более 18,3 млн рублей до настоящего времени не возвращены потерпевшим.
Октябрьский райсуд Екатеринбурга назначил Эльвире Елькиной наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом 300 тыс. руб. Суд гражданские иски потерпевших удовлетворил частично. Приговор в законную силу не вступил.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, женщина признана виновной по статье 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном и особо крупном размере».
Установлено, что в период с октября 2010 года по декабрь 2014 года, находясь в Екатеринбурге, Елькина, действуя согласно разработанному плану, не имея намерений по возврату денежных средств, предложила потерпевшим, являющимся ее знакомыми, убедив их в своей платежеспособности, заключить с ней договоры займа на различные суммы.
Суммы причиненного ущерба варьировались от 450 тыс. руб. до 7,8 млн руб., сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Похитив денежные средства, распоряжаясь ими по своему усмотрению, создавая вид успешной экономической деятельности, Елькина для сокрытия факта хищения денежных средств частично производила потерпевшим выплаты денежных средств. Это были проценты за пользование денежными средствами. При этом похищенные средства в сумме более 18,3 млн рублей до настоящего времени не возвращены потерпевшим.
Октябрьский райсуд Екатеринбурга назначил Эльвире Елькиной наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом 300 тыс. руб. Суд гражданские иски потерпевших удовлетворил частично. Приговор в законную силу не вступил.
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