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Новую эстакаду на выезде из Академического района Екатеринбурга начнут строить в 2021 году





По его словам, строительство развязки состоит из двух этапов: в прошлом году через существующее автомобильное кольцо был проложен новый дорожный участок, соединяющий улицы Вильгельма де Геннина и Серафимы Дерябиной, второй этап — возведение эстакады.



«Проект этой развязки одобрен, и в следующем году он будет включен в заявки на финансирование и строительство. Работы планируется начать в 2021 году», — пояснил Алексей Бирюлин.



Эстакада длиной 430 метров и высотой пять метров будет состоять из двух параллельных мостовых сооружений шириной по 16,75 метра для разведения встречных транспортных потоков.



«Новая развязка значительно разгрузит движение транспорта, следующего из района Академический и обратно, а также транзитный поток, проходящий по Объездной дороге от улицы Амундсена до Светлореченской по трем полосам в каждом направлении. Для удобства автолюбителей проектом также предусмотрено четыре съезда с развязки в Академический район и центральную часть города», — говорится в сообщении на официальном сайте муниципалитета.



Ранее стало известно, что проект строительства новой развязки





АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое»,

офис продаж: пр. Академика Сахарова, 57.

Тел.: (343) 222-7-222.

www.akademicheskiy.org УрБК, Екатеринбург, 27.12.2019. Строительство второй очереди развязки на пересечении улицы Серафимы Дерябиной и Объездной дороги вблизи района Академический в Екатеринбурге начнется в 2021 году. Об этом рассказал заместитель главы города по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Бирюлин.По его словам, строительство развязки состоит из двух этапов: в прошлом году через существующее автомобильное кольцо был проложен новый дорожный участок, соединяющий улицы Вильгельма де Геннина и Серафимы Дерябиной, второй этап — возведение эстакады.«Проект этой развязки одобрен, и в следующем году он будет включен в заявки на финансирование и строительство. Работы планируется начать в 2021 году», — пояснил Алексей Бирюлин.Эстакада длиной 430 метров и высотой пять метров будет состоять из двух параллельных мостовых сооружений шириной по 16,75 метра для разведения встречных транспортных потоков.«Новая развязка значительно разгрузит движение транспорта, следующего из района Академический и обратно, а также транзитный поток, проходящий по Объездной дороге от улицы Амундсена до Светлореченской по трем полосам в каждом направлении. Для удобства автолюбителей проектом также предусмотрено четыре съезда с развязки в Академический район и центральную часть города», — говорится в сообщении на официальном сайте муниципалитета.Ранее стало известно, что проект строительства новой развязки получил положительное заключение госэкспертизы.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">27 декабрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 09:25</span><br /><strong>Новую эстакаду на выезде из Академического района Екатеринбурга начнут строить в 2021 году</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 27.12.2019. Строительство второй очереди развязки на пересечении улицы Серафимы Дерябиной и Объездной дороги вблизи района Академический в Екатеринбурге начнется в 2021 году. Об этом рассказал заместитель главы города по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Бирюлин.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068092381-novuyu-estakadu-na-vyezde-iz-akademicheskogo-rayona-ekaterinburga-nachnut-stroit-v-2021-godu.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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