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Новую эстакаду на выезде из Академического района Екатеринбурга начнут строить в 2021 году

27 декабрь 2019 (09:25)

УрБК, Екатеринбург, 27.12.2019. Строительство второй очереди развязки на пересечении улицы Серафимы Дерябиной и Объездной дороги вблизи района Академический в Екатеринбурге начнется в 2021 году. Об этом рассказал заместитель главы города по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Бирюлин.

По его словам, строительство развязки состоит из двух этапов: в прошлом году через существующее автомобильное кольцо был проложен новый дорожный участок, соединяющий улицы Вильгельма де Геннина и Серафимы Дерябиной, второй этап — возведение эстакады.

«Проект этой развязки одобрен, и в следующем году он будет включен в заявки на финансирование и строительство. Работы планируется начать в 2021 году», — пояснил Алексей Бирюлин.

Эстакада длиной 430 метров и высотой пять метров будет состоять из двух параллельных мостовых сооружений шириной по 16,75 метра для разведения встречных транспортных потоков.

«Новая развязка значительно разгрузит движение транспорта, следующего из района Академический и обратно, а также транзитный поток, проходящий по Объездной дороге от улицы Амундсена до Светлореченской по трем полосам в каждом направлении. Для удобства автолюбителей проектом также предусмотрено четыре съезда с развязки в Академический район и центральную часть города», — говорится в сообщении на официальном сайте муниципалитета.

Ранее стало известно, что проект строительства новой развязки получил положительное заключение госэкспертизы.

Новую эстакаду на выезде из Академического района Екатеринбурга начнут строить в 2021 годуНовую эстакаду на выезде из Академического района Екатеринбурга начнут строить в 2021 году
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