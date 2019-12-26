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Александр Высокинский: Екатеринбург остается лидером среди городов-миллионников по основным макроэкономическим показателям
26 декабрь 2019 (18:20)
УрБК, Екатеринбург, 26.12.2019. Екатеринбург остается лидером среди городов-миллионников по основным макроэкономическим показателям, сообщил сегодня на пресс-конференции глава Екатеринбурга Александр Высокинский.
«Рост инвестиционной активности составил 7% к уровню прошлого года. Объем инвестиций в основной капитал крупных организаций по итогам года мы ожидаем в размере 120 млрд руб. Это более чем серьезный показатель. У нас наблюдается рост оборота крупных и средних организаций на 6,3%. Это говорит о том, что Екатеринбург сегодня движется и развивается более чем неплохо», — отметил глава города.
По его словам, в Екатеринбурге продолжается увеличение объемов промышленного производства на 5,4%. Объемы отгрузки обрабатывающих производств увеличились на 3,5%. Значительный вклад в процесс внесли оборонные предприятия. Как отметил Александр Высокинский, сегодня оборонная отрасль в городе является одним из локомотивов экономики с высоким уровнем заработной платы и инвестиционной активности.
«По показателю розничного товарооборота город вышел на показатель в 850 млн руб. Такой товарооборот имеют только несколько субъектов Федерации», — рассказал Александр Высокинский.
«В бюджете города в 2019 году 7,3 млрд руб. было заложено на строительство и реконструкцию объектов социальной сферы. Это значит, что за год мы с вами смогли в полтора раза увеличить объемы ремонта дорог, объектов социальной сферы, строительство школ и детских садов. Это была серьезная задача, и нам ее удалось реализовать», — подчеркнул глава города.
«Рост инвестиционной активности составил 7% к уровню прошлого года. Объем инвестиций в основной капитал крупных организаций по итогам года мы ожидаем в размере 120 млрд руб. Это более чем серьезный показатель. У нас наблюдается рост оборота крупных и средних организаций на 6,3%. Это говорит о том, что Екатеринбург сегодня движется и развивается более чем неплохо», — отметил глава города.
По его словам, в Екатеринбурге продолжается увеличение объемов промышленного производства на 5,4%. Объемы отгрузки обрабатывающих производств увеличились на 3,5%. Значительный вклад в процесс внесли оборонные предприятия. Как отметил Александр Высокинский, сегодня оборонная отрасль в городе является одним из локомотивов экономики с высоким уровнем заработной платы и инвестиционной активности.
«По показателю розничного товарооборота город вышел на показатель в 850 млн руб. Такой товарооборот имеют только несколько субъектов Федерации», — рассказал Александр Высокинский.
«В бюджете города в 2019 году 7,3 млрд руб. было заложено на строительство и реконструкцию объектов социальной сферы. Это значит, что за год мы с вами смогли в полтора раза увеличить объемы ремонта дорог, объектов социальной сферы, строительство школ и детских садов. Это была серьезная задача, и нам ее удалось реализовать», — подчеркнул глава города.
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