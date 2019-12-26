Новости дня

Александр Высокинский: Екатеринбург остается лидером среди городов-миллионников по основным макроэкономическим показателям

УрБК, Екатеринбург, 26.12.2019. Екатеринбург остается лидером среди городов-миллионников по основным макроэкономическим показателям, сообщил сегодня на пресс-конференции глава Екатеринбурга Александр Высокинский.



«Рост инвестиционной активности составил 7% к уровню прошлого года. Объем инвестиций в основной капитал крупных организаций по итогам года мы ожидаем в размере 120 млрд руб. Это более чем серьезный показатель. У нас наблюдается рост оборота крупных и средних организаций на 6,3%. Это говорит о том, что Екатеринбург сегодня движется и развивается более чем неплохо», — отметил глава города.



По его словам, в Екатеринбурге продолжается увеличение объемов промышленного производства на 5,4%. Объемы отгрузки обрабатывающих производств увеличились на 3,5%. Значительный вклад в процесс внесли оборонные предприятия. Как отметил Александр Высокинский, сегодня оборонная отрасль в городе является одним из локомотивов экономики с высоким уровнем заработной платы и инвестиционной активности.



«По показателю розничного товарооборота город вышел на показатель в 850 млн руб. Такой товарооборот имеют только несколько субъектов Федерации», — рассказал Александр Высокинский.



«В бюджете города в 2019 году 7,3 млрд руб. было заложено на строительство и реконструкцию объектов социальной сферы. Это значит, что за год мы с вами смогли в полтора раза увеличить объемы ремонта дорог, объектов социальной сферы, строительство школ и детских садов. Это была серьезная задача, и нам ее удалось реализовать», — подчеркнул глава города.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">26 декабрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 18:20</span><br /><strong>Александр Высокинский: Екатеринбург остается лидером среди городов-миллионников по основным макроэкономическим показателям</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 26.12.2019. Екатеринбург остается лидером среди городов-миллионников по основным макроэкономическим показателям, сообщил сегодня на пресс-конференции глава Екатеринбурга Александр Высокинский. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068092379-aleksandr-vysokinskiy-podvel-osnovnye-ekonomicheskie-itogi-goda.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: