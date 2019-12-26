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Руководителя «Межрегиональной железнодорожной строительной компании» в Екатеринбурге будут судить за задержку зарплаты

УрБК, Екатеринбург, 26.12.2019. Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ООО «Межрегиональная железнодорожная строительная компания». Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства на Среднем Урале.



Глава предприятия обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 145.1 УК РФ «Невыплата заработной платы и иных выплат свыше двух месяцев, совершенная из корыстной и иной личной заинтересованности руководителем организации».



«По версии следствия, в период с апреля по октябрь 2018 года директор предприятия, имея достаточные оборотные денежные средства для своевременной и полной выплаты заработной платы, поступившие на расчетные счета предприятия от различных контрагентов, направлял их не на выплату заработной платы, а на расчеты с контрагентами, отодвигая полную выплату зарплаты на более поздний и неопределенный срок», — говорится в сообщении.



В результате образовалась задолженность за период свыше 2 месяцев перед двумя работниками ООО «Межрегиональная железнодорожная строительная компания» на общую сумму свыше 401 тыс. руб.



Уголовное дело направлено для рассмотрения мировому судье судебного участка № 2 Верх-Исетского судебного района Екатеринбурга. Санкция статьи предусматривает в качестве наиболее строгого наказания лишение свободы на срок до трех лет.

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