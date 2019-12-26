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Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подвел итоги обсуждения будущего кинотеатра «Салют»
26 декабрь 2019 (17:42)
УрБК, Екатеринбург, 26.12.2019. Преобразование муниципального кинотеатра «Салют» в центр детского творчества произойдет без массовых увольнений его работников. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил глава Екатеринбурга Александр Высокинский.
«Сегодня кадровая работа ведется, революций и массовых увольнений не будет. Цель — сделать из кинотеатра комплекс детских творческих студий. Там много залов, в которых можно заниматься творчеством, смотреть кино», — сообщил Александр Высокинский.
По словам главы города, за последние 10-15 лет изменилась парадигма торгово-развлекательных центров, также как идеология отдельно стоящих кинотеатров.
«Салют» исходя из объемов поступлений от кино стал выходить на убытки. Мы отдадим его детям. Цель — сделать там детские студии. Слухи о том, что его отдают под коммерцию, не имеют под собой никакого основания», — добавил глава Екатеринбурга.
Как ранее сообщалось, городские власти решили отдать помещение кинотеатра «Салют» Дому творчества детей и молодежи из-за нерентабельности муниципального кинотеатра.
«Сегодня кадровая работа ведется, революций и массовых увольнений не будет. Цель — сделать из кинотеатра комплекс детских творческих студий. Там много залов, в которых можно заниматься творчеством, смотреть кино», — сообщил Александр Высокинский.
По словам главы города, за последние 10-15 лет изменилась парадигма торгово-развлекательных центров, также как идеология отдельно стоящих кинотеатров.
«Салют» исходя из объемов поступлений от кино стал выходить на убытки. Мы отдадим его детям. Цель — сделать там детские студии. Слухи о том, что его отдают под коммерцию, не имеют под собой никакого основания», — добавил глава Екатеринбурга.
Как ранее сообщалось, городские власти решили отдать помещение кинотеатра «Салют» Дому творчества детей и молодежи из-за нерентабельности муниципального кинотеатра.
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