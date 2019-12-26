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В Екатеринбурге может появиться канатная дорога между Академическим районом и микрорайоном «Ботанический»

26 декабрь 2019 (17:23)

УрБК, Екатеринбург, 26.12.2019. В Екатеринбурге может появиться канатная дорога. Такое заявление на итоговой пресс-конференции сделал сегодня глава города Александр Высокинский.

По его словам, она может соединить район Академический и микрорайон «Ботанический». Такая же дорога может появиться между прудом Екатеринбурга, Драмтеатром и улицей Первомайской.

Кроме того, глава Екатеринбурга сообщил о том, что остаются в силе планы по запуску скоростного трамвая в район Академический и город-спутник Березовский.

Александр Высокинский отметил, что скоро будет подписан контракт на проектирование новой трамвайной сети. Не исключено, что форма взаимодействия с бизнесом будет строиться на принципе концессионного соглашения. Не оглашая названия компаний, глава Екатеринбурга сообщил, что потенциальный концессионер готов обновить подвижной состав трамваев к 2023 году.

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