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В 2019 году предприятия ЕВРАЗа стали лучшими благотворителями Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 26.12.2019. Предприятия ЕВРАЗа — ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат (ЕВРАЗ НТМК) и ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный комбинат (ЕВРАЗ КГОК) стали лучшими благотворителями Свердловской области.



Как уточнили в региональном центре корпоративных отношений «Урал», ЕВРАЗ НТМК стал лучшим благотворителем среди предприятий черной металлургии, а ЕВРАЗ КГОК — среди комбинатов горнорудной промышленности. По данным холдинга, всего в 2019 году на реализацию социальных и благотворительных программ ЕВРАЗ на Урале направил более 2 млрд руб.



В этом году при поддержке ЕВРАЗа в Качканаре открыт физкультурно-оздоровительный комплекс ЕВРАЗ Арена Олимп, построена лыжероллерная трасса «Звездочка», проведена реконструкция стадиона «Горняк», начата реализация проектов по строительству Дворца единоборств и Ледового дворца спорта. Перед юбилейным годом Победы в городе благоустроены мемориалы. Кроме того, подписано соглашение об оснащении новым оборудованием Качканарского горно-промышленного колледжа. Также средства были направлены на ремонт образовательных учреждений, восстановление автодорог, реконструкцию жилого дома, разработку проекта по строительству газопровода, строительство снежного новогоднего городка. В Качканаре ЕВРАЗ продолжает оказывать помощь Школе самбо и дзюдо, футбольному клубу «Горняк — ЕВРАЗ».



«В Нижнем Тагиле при поддержке ЕВРАЗа в 2019 году открыто около 10 новых лабораторий, мастерских и учебных классов в школах, средних и высших учебных заведениях. В Нижнетагильском технологическом институте, филиале Уральского Федерального университета, заработало студенческое конструкторское бюро, а в Нижнетагильском горно-металлургическом колледже открылись учебные лаборатории «Обработки металлов давлением» и «Технологии производства стали и оборудование металлургических цехов». При поддержке компании в Нижнетагильском музее-заповеднике появилась грузопассажирская «ГАЗель» для перевозки экспонатов между филиалами музея и этнографических экспедиций», — говорится в сообщении.



В настоящее время компания продолжает помогать детям с ограниченными возможностями здоровья в Нижнем Тагиле и Качканаре. Как уточнили в холдинге, всего в социальном проекте «ЕВРАЗ-детям» участвуют более 100 тагильчан и 45 качканарцев. Вместе с педагогами-волонтерами они занимаются иппо-, арт-, фототерапией в Тагиле, мульттерапией и акватерапией в Качканаре.



«Уже более 10 лет ЕВРАЗ выделяет гранты на реализацию социальных проектов по конкурсу «ЕВРАЗ: Город друзей — город идей!». В 2019 году при поддержке компании в Нижнем Тагиле открыли первый в области музей бурачного промысла «Солнечная береста», возродили парусный спорт, сейчас в городе снимается киносказка, бесплатно проводятся занятия по воркауту. В Качканаре был благоустроен городской парк «Строитель» и открыт молодежный медиацентр, открылась гончарная мастерская, в городском лицее № 6 запустили школьное радио, а в детском саду поселка Валериановск появился сенсорный сад», — говорится в сообщении компании.



Кроме того, ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК реализуют масштабные социальные программы для работников предприятий, оказывают помощь ветеранам и молодежи. На предприятиях холдинга действуют порядка 20 социальных программ.



«ЕВРАЗ всегда был социально ответственной компанией. Мы продолжим добрые дела в следующем году, будем поддерживать образовательные и спортивные учреждения, культуру в наших городах», — подчеркнул управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК Алексей Кушнарев.



Отметим, что церемония награждения лучших благотворителей в Свердловской области состоялась в рамках Дней милосердия, которые проводятся в регионе более 20 лет.

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