Новости дня

В правительстве РФ обсуждают идею использовать средства ФНБ для выкупа пакета акций Сбербанка

26 декабрь 2019 (16:57)

УрБК, Москва, 26.12.2019. Идея использовать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) для выкупа доли акций Сбербанка у Банка России обсуждается. Об этом сегодня, 26 декабря, сообщил журналистам первый заместитель председателя правительства РФ, глава Минфина Антон Силуанов.

«Тема есть, но, как она будет решаться, не будет решаться — мы будем вместе с Центральным банком обсуждать», — цитирует «Прайм» сегодняшнее заявление Антона Силуанова.

Напомним, что в настоящее время Банк России владеет контрольным пакетом акций Сбербанка, ему принадлежит 52,32% обыкновенных акций, при этом доля регулятора в уставном капитале крупнейшего российского банка составляет 50% плюс одна акция.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило о том, что правительство РФ намерено использовать средства ФНБ для выкупа доли ЦБ в Сбербанке, при этом большую их часть планируется вернуть в бюджет.

В дальнейшем министр финансов России Антон Силуанов подтвердил факт обсуждения передачи пакета акций Сбербанка правительству РФ, поскольку ЦБ не должен быть владельцем регулируемых им организаций.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: