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В правительстве РФ обсуждают идею использовать средства ФНБ для выкупа пакета акций Сбербанка

УрБК, Москва, 26.12.2019. Идея использовать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) для выкупа доли акций Сбербанка у Банка России обсуждается. Об этом сегодня, 26 декабря, сообщил журналистам первый заместитель председателя правительства РФ, глава Минфина Антон Силуанов.



«Тема есть, но, как она будет решаться, не будет решаться — мы будем вместе с Центральным банком обсуждать», — цитирует «Прайм» сегодняшнее заявление Антона Силуанова.



Напомним, что в настоящее время Банк России владеет контрольным пакетом акций Сбербанка, ему принадлежит 52,32% обыкновенных акций, при этом доля регулятора в уставном капитале крупнейшего российского банка составляет 50% плюс одна акция.



Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило о том, что правительство РФ намерено использовать средства ФНБ для выкупа доли ЦБ в Сбербанке, при этом большую их часть планируется вернуть в бюджет.



В дальнейшем министр финансов России Антон Силуанов подтвердил факт обсуждения передачи пакета акций Сбербанка правительству РФ, поскольку ЦБ не должен быть владельцем регулируемых им организаций.

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