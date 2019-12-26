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В правительстве РФ обсуждают идею использовать средства ФНБ для выкупа пакета акций Сбербанка
26 декабрь 2019 (16:57)
УрБК, Москва, 26.12.2019. Идея использовать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) для выкупа доли акций Сбербанка у Банка России обсуждается. Об этом сегодня, 26 декабря, сообщил журналистам первый заместитель председателя правительства РФ, глава Минфина Антон Силуанов.
«Тема есть, но, как она будет решаться, не будет решаться — мы будем вместе с Центральным банком обсуждать», — цитирует «Прайм» сегодняшнее заявление Антона Силуанова.
Напомним, что в настоящее время Банк России владеет контрольным пакетом акций Сбербанка, ему принадлежит 52,32% обыкновенных акций, при этом доля регулятора в уставном капитале крупнейшего российского банка составляет 50% плюс одна акция.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило о том, что правительство РФ намерено использовать средства ФНБ для выкупа доли ЦБ в Сбербанке, при этом большую их часть планируется вернуть в бюджет.
В дальнейшем министр финансов России Антон Силуанов подтвердил факт обсуждения передачи пакета акций Сбербанка правительству РФ, поскольку ЦБ не должен быть владельцем регулируемых им организаций.
«Тема есть, но, как она будет решаться, не будет решаться — мы будем вместе с Центральным банком обсуждать», — цитирует «Прайм» сегодняшнее заявление Антона Силуанова.
Напомним, что в настоящее время Банк России владеет контрольным пакетом акций Сбербанка, ему принадлежит 52,32% обыкновенных акций, при этом доля регулятора в уставном капитале крупнейшего российского банка составляет 50% плюс одна акция.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило о том, что правительство РФ намерено использовать средства ФНБ для выкупа доли ЦБ в Сбербанке, при этом большую их часть планируется вернуть в бюджет.
В дальнейшем министр финансов России Антон Силуанов подтвердил факт обсуждения передачи пакета акций Сбербанка правительству РФ, поскольку ЦБ не должен быть владельцем регулируемых им организаций.
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