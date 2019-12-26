Новости дня

В 2019 году Екатеринбург привлек инвестиции на 2 трлн рублей

26 декабрь 2019 (16:23)

УрБК, Екатеринбург, 26.12.2019. Более 2 трлн руб. было инвестировано в Екатеринбург в 2019 году. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил глава города Александр Высокинский. По его словам, это более чем на 5% выше показателя прошлого года.

«Бюджет развития города мы используем очень эффективно. На каждый рубль муниципального бюджета привлекаем от 2 до 9 рублей бюджетов разных уровней», — отметил глава Екатеринбурга.

Также Александр Высокинский отметил, что средняя зарплата в Екатеринбурге на 7 тыс. руб. выше, чем в среднем по стране, а безработица составляет 0,52%.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: