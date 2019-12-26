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В 2019 году Екатеринбург привлек инвестиции на 2 трлн рублей
26 декабрь 2019 (16:23)
УрБК, Екатеринбург, 26.12.2019. Более 2 трлн руб. было инвестировано в Екатеринбург в 2019 году. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил глава города Александр Высокинский. По его словам, это более чем на 5% выше показателя прошлого года.
«Бюджет развития города мы используем очень эффективно. На каждый рубль муниципального бюджета привлекаем от 2 до 9 рублей бюджетов разных уровней», — отметил глава Екатеринбурга.
Также Александр Высокинский отметил, что средняя зарплата в Екатеринбурге на 7 тыс. руб. выше, чем в среднем по стране, а безработица составляет 0,52%.
«Бюджет развития города мы используем очень эффективно. На каждый рубль муниципального бюджета привлекаем от 2 до 9 рублей бюджетов разных уровней», — отметил глава Екатеринбурга.
Также Александр Высокинский отметил, что средняя зарплата в Екатеринбурге на 7 тыс. руб. выше, чем в среднем по стране, а безработица составляет 0,52%.
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