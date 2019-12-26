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Группа ЧТПЗ вступила в Российский союз промышленников и предпринимателей

УрБК, Екатеринбург, 26.12.2019. Группа ЧТПЗ вступила в Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП). Соответствующее распоряжение было подписано президентом РСПП Александром Шохиным, сообщает пресс-служба компании.



«Российский союз промышленников и предпринимателей — крупнейшая в стране площадка для объединения усилий промышленников и предпринимателей, направленных на развитие российской экономики. Для Группы ЧТПЗ членство в РСПП — это возможность поделиться опытом с профессиональным сообществом, а также получить поддержку для дальнейшего развития компании и системы профессионального образования», — отметил генеральный директор трубно-магистрального дивизиона Группы ЧТПЗ Борис Коваленков.



Отметим, что Первоуральский новотрубный завод (входит в Группу ЧТПЗ) состоит в региональном отделении РСПП в Свердловской области. Кроме того, Челябинский трубопрокатный завод (входит в Группу ЧТПЗ) состоит в Челябинской областной ассоциации работодателей «Союз промышленников и предпринимателей», имеющей статус регионального отделения РСПП. Первым вице-президентом СПП Челябинской области является председатель совета директоров Группы ЧТПЗ Александр Федоров.



Российский союз промышленников и предпринимателей включает в себя более ста отраслевых и региональных объединений, представляющих ключевые секторы экономики. Основными направлениями работы РСПП являются улучшение деловой среды, повышение статуса российского бизнеса в стране и в мире, поддержание баланса интересов общества, власти и бизнеса.

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