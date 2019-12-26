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Администрация Екатеринбурга продолжит транспортную реформу в 2020 году
26 декабрь 2019 (15:41)
УрБК, Екатеринбург, 26.12.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский сегодня в ходе пресс-конференции рассказал о ходе проведения транспортной реформы в городе.
«В этом году мы возвращали маршруты в муниципальные предприятия. Мы возвращаем самые прибыльные маршруты, отданные частникам. Закончен анализ пассажиропотока. В следующем году мы будем заключать контракты на разработку новой транспортной сети по конкретным маршрутам, пересадочным узлам. Потом, имея математическую модель, мы сможем говорить о полном обновлении транспорта», — сообщил А. Высокинский.
При этом глава города добавил, что обновлять парк власти планируют по концессионному соглашению. При этом в течение года планируется приобрести как новые автобусы, так и троллейбусы.
По словам Александра Высокинского, сегодня в автобусном парке Екатеринбурга более 300 машин, из которых около 100 нуждаются в обновлении. В 2021 году планируется приобрести еще 200 новых машин, довести городской парк до 400 новых автобусов.
Развиваться будет и трамвайное движение. Уже строится ветка в Верхнюю Пышму, проектируются новые направления в Академический район и Березовский. Не исключил глава города и появление канатных дорог. Одна может связать центр с Академическим, другая — два берега Городского пруда.
Также Александр Высокинский отметил, что Екатеринбург не будет закупать электрические автобусы. Главная причина — их высокая цена (они стоят в три раза дороже обычных), а также невозможность использовать их в случая необходимости эвакуации города.
«В этом году мы возвращали маршруты в муниципальные предприятия. Мы возвращаем самые прибыльные маршруты, отданные частникам. Закончен анализ пассажиропотока. В следующем году мы будем заключать контракты на разработку новой транспортной сети по конкретным маршрутам, пересадочным узлам. Потом, имея математическую модель, мы сможем говорить о полном обновлении транспорта», — сообщил А. Высокинский.
При этом глава города добавил, что обновлять парк власти планируют по концессионному соглашению. При этом в течение года планируется приобрести как новые автобусы, так и троллейбусы.
По словам Александра Высокинского, сегодня в автобусном парке Екатеринбурга более 300 машин, из которых около 100 нуждаются в обновлении. В 2021 году планируется приобрести еще 200 новых машин, довести городской парк до 400 новых автобусов.
Развиваться будет и трамвайное движение. Уже строится ветка в Верхнюю Пышму, проектируются новые направления в Академический район и Березовский. Не исключил глава города и появление канатных дорог. Одна может связать центр с Академическим, другая — два берега Городского пруда.
Также Александр Высокинский отметил, что Екатеринбург не будет закупать электрические автобусы. Главная причина — их высокая цена (они стоят в три раза дороже обычных), а также невозможность использовать их в случая необходимости эвакуации города.
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