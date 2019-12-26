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Екатеринбургские застройщики урезают площади квартир
26 декабрь 2019 (15:26)
В Екатеринбурге непрерывно снижается средняя площадь проданных квартир на первичном рынке. По данным Уральской палаты недвижимости (УПН), в 2016-2019 годах показатель сократился на 9 кв. м. Три года назад средняя площадь жилья в новостройках составляла 56 кв. м., сейчас — 47 кв. м.
Начальник аналитического отдела УПН Михаил Хорьков рассказал, что екатеринбургские застройщики вынуждены подстраиваться под существующий на рынке спрос.
«Финансовые возможности покупателей очень сильно ограничены. Сокращение средней площади квартиры — это реакция застройщиков на сложившуюся ситуацию. Они пытаются всеми силами привлечь на рынок покупателей с низким бюджетом. Нередко процесс оптимизации переходит рамки разумного. Во многих квартирах нет места для хранения вещей. Это напрямую снижает комфортность проживания», — рассказал М. Хорьков.
По его словам, три-четыре года назад средняя площадь проданных квартир в новостройках снижалась за счет роста доли студий и однокомнатных квартир. В 2018-2019 годах этот процесс остановился. Сейчас средняя площадь уменьшается в сегменте двух- и трехкомнатных квартир.
Директор агентства недвижимости «Диал» Александр Дмитриев рассказал, что в последние годы в Екатеринбурге набирают популярность бюджетные планировки «двушек» и «трешек».
«Доходы населения, мягко говоря, не растут. Застройщикам надо конкурировать друг с другом. Если раньше они рассказывали потребителям, что жилье должно быть большим и комфортным, то сейчас они вынуждены реагировать на существующий спрос. Практика показывает, что у людей есть потребность в жилье меньшей площади. За последние два-три года многие строительные компании стали создавать продукты типа «евродвушек» и «евротрешек» (так обычно называют квартиру, где кухня и одна из комнат объединены в единое пространство — прим. ред.). Такие квартиры достаточно функциональны, но при этом имеют небольшую площадь», — заявил А. Дмитриев.
Аналитики Уральской палаты недвижимости также фиксируют постепенную переориентацию покупателей в бюджетный сегмент. По данным УПН, за 8 месяцев 2019 года число сделок в комфорт-классе сократилось на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Для сравнения: продажи квартир эконом-класса в январе-августе текущего года выросли на 3%.
«Массовый спрос в текущем году упростился. В структуре продаж выросла доля эконом-класса. До этого на протяжении нескольких лет мы фиксировали обратный процесс: заметно рос комфорт-класс. С одной стороны, данный разворот отражает возможности покупателей, чьи доходы не растут. С другой — это следствие того, что продавцы более дорогого и качественного жилья в 2018 — начале 2019 года существенно подняли цены. Для некоторых проектов такой подход привел к заметному снижению спроса», — заявил М. Хорьков.
Аналитик считает, что потенциал для дальнейшего снижения средней площади проданных в екатеринбургских новостройках квартир во многом исчерпан. Дальнейшая оптимизация может привести к ухудшению качества предложения на всем рынке.
В свою очередь, Александр Дмитриев придерживается другой точки зрения.
«Мне кажется, этот тренд продолжится. Застройщикам по-прежнему нужно будет удешевлять стоимость своих продуктов. Они говорят, что могут это сделать без потери качества за счет сокращения средней площади квартир», — сообщил А. Дмитриев.
Очевидно, что спрос на малогабаритное жилье создают сами покупатели. Поэтому заметное увеличение средней площади продаваемых квартир в Екатеринбурге станет возможным только после возобновления роста реальных доходов населения.
Начальник аналитического отдела УПН Михаил Хорьков рассказал, что екатеринбургские застройщики вынуждены подстраиваться под существующий на рынке спрос.
«Финансовые возможности покупателей очень сильно ограничены. Сокращение средней площади квартиры — это реакция застройщиков на сложившуюся ситуацию. Они пытаются всеми силами привлечь на рынок покупателей с низким бюджетом. Нередко процесс оптимизации переходит рамки разумного. Во многих квартирах нет места для хранения вещей. Это напрямую снижает комфортность проживания», — рассказал М. Хорьков.
По его словам, три-четыре года назад средняя площадь проданных квартир в новостройках снижалась за счет роста доли студий и однокомнатных квартир. В 2018-2019 годах этот процесс остановился. Сейчас средняя площадь уменьшается в сегменте двух- и трехкомнатных квартир.
Директор агентства недвижимости «Диал» Александр Дмитриев рассказал, что в последние годы в Екатеринбурге набирают популярность бюджетные планировки «двушек» и «трешек».
«Доходы населения, мягко говоря, не растут. Застройщикам надо конкурировать друг с другом. Если раньше они рассказывали потребителям, что жилье должно быть большим и комфортным, то сейчас они вынуждены реагировать на существующий спрос. Практика показывает, что у людей есть потребность в жилье меньшей площади. За последние два-три года многие строительные компании стали создавать продукты типа «евродвушек» и «евротрешек» (так обычно называют квартиру, где кухня и одна из комнат объединены в единое пространство — прим. ред.). Такие квартиры достаточно функциональны, но при этом имеют небольшую площадь», — заявил А. Дмитриев.
Аналитики Уральской палаты недвижимости также фиксируют постепенную переориентацию покупателей в бюджетный сегмент. По данным УПН, за 8 месяцев 2019 года число сделок в комфорт-классе сократилось на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Для сравнения: продажи квартир эконом-класса в январе-августе текущего года выросли на 3%.
«Массовый спрос в текущем году упростился. В структуре продаж выросла доля эконом-класса. До этого на протяжении нескольких лет мы фиксировали обратный процесс: заметно рос комфорт-класс. С одной стороны, данный разворот отражает возможности покупателей, чьи доходы не растут. С другой — это следствие того, что продавцы более дорогого и качественного жилья в 2018 — начале 2019 года существенно подняли цены. Для некоторых проектов такой подход привел к заметному снижению спроса», — заявил М. Хорьков.
Аналитик считает, что потенциал для дальнейшего снижения средней площади проданных в екатеринбургских новостройках квартир во многом исчерпан. Дальнейшая оптимизация может привести к ухудшению качества предложения на всем рынке.
В свою очередь, Александр Дмитриев придерживается другой точки зрения.
«Мне кажется, этот тренд продолжится. Застройщикам по-прежнему нужно будет удешевлять стоимость своих продуктов. Они говорят, что могут это сделать без потери качества за счет сокращения средней площади квартир», — сообщил А. Дмитриев.
Очевидно, что спрос на малогабаритное жилье создают сами покупатели. Поэтому заметное увеличение средней площади продаваемых квартир в Екатеринбурге станет возможным только после возобновления роста реальных доходов населения.
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