Екатеринбургские застройщики урезают площади квартир

В Екатеринбурге непрерывно снижается средняя площадь проданных квартир на первичном рынке. По данным Уральской палаты недвижимости (УПН), в 2016-2019 годах показатель сократился на 9 кв. м. Три года назад средняя площадь жилья в новостройках составляла 56 кв. м., сейчас — 47 кв. м.Начальник аналитического отдела УПН Михаил Хорьков рассказал, что екатеринбургские застройщики вынуждены подстраиваться под существующий на рынке спрос.«Финансовые возможности покупателей очень сильно ограничены. Сокращение средней площади квартиры — это реакция застройщиков на сложившуюся ситуацию. Они пытаются всеми силами привлечь на рынок покупателей с низким бюджетом. Нередко процесс оптимизации переходит рамки разумного. Во многих квартирах нет места для хранения вещей. Это напрямую снижает комфортность проживания», — рассказал М. Хорьков.По его словам, три-четыре года назад средняя площадь проданных квартир в новостройках снижалась за счет роста доли студий и однокомнатных квартир. В 2018-2019 годах этот процесс остановился. Сейчас средняя площадь уменьшается в сегменте двух- и трехкомнатных квартир.Директор агентства недвижимости «Диал» Александр Дмитриев рассказал, что в последние годы в Екатеринбурге набирают популярность бюджетные планировки «двушек» и «трешек».«Доходы населения, мягко говоря, не растут. Застройщикам надо конкурировать друг с другом. Если раньше они рассказывали потребителям, что жилье должно быть большим и комфортным, то сейчас они вынуждены реагировать на существующий спрос. Практика показывает, что у людей есть потребность в жилье меньшей площади. За последние два-три года многие строительные компании стали создавать продукты типа «евродвушек» и «евротрешек» (так обычно называют квартиру, где кухня и одна из комнат объединены в единое пространство — прим. ред.). Такие квартиры достаточно функциональны, но при этом имеют небольшую площадь», — заявил А. Дмитриев.Аналитики Уральской палаты недвижимости также фиксируют постепенную переориентацию покупателей в бюджетный сегмент. По данным УПН, за 8 месяцев 2019 года число сделок в комфорт-классе сократилось на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Для сравнения: продажи квартир эконом-класса в январе-августе текущего года выросли на 3%.«Массовый спрос в текущем году упростился. В структуре продаж выросла доля эконом-класса. До этого на протяжении нескольких лет мы фиксировали обратный процесс: заметно рос комфорт-класс. С одной стороны, данный разворот отражает возможности покупателей, чьи доходы не растут. С другой — это следствие того, что продавцы более дорогого и качественного жилья в 2018 — начале 2019 года существенно подняли цены. Для некоторых проектов такой подход привел к заметному снижению спроса», — заявил М. Хорьков.Аналитик считает, что потенциал для дальнейшего снижения средней площади проданных в екатеринбургских новостройках квартир во многом исчерпан. Дальнейшая оптимизация может привести к ухудшению качества предложения на всем рынке.В свою очередь, Александр Дмитриев придерживается другой точки зрения.«Мне кажется, этот тренд продолжится. Застройщикам по-прежнему нужно будет удешевлять стоимость своих продуктов. Они говорят, что могут это сделать без потери качества за счет сокращения средней площади квартир», — сообщил А. Дмитриев.Очевидно, что спрос на малогабаритное жилье создают сами покупатели. Поэтому заметное увеличение средней площади продаваемых квартир в Екатеринбурге станет возможным только после возобновления роста реальных доходов населения.