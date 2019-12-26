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Продажи автомобилей в Свердловской области перед новогодними праздниками обычно растут на 37%

26 декабрь 2019 (15:07)

Агентство «Автостат» и Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) проанализировали статистику продаж автомобилей в декабре 2015-2018 годов и сравнили цифры со среднемесячными показателями. Об этом говорится на сайте НБКИ.

«По данным за 2015-2018 годы, предоставленным 4 тыс. кредиторов, передающих сведения в НБКИ, в последние годы в декабре в среднем выдается на 21,2% больше автокредитов, чем в предыдущие месяцы. Еще более серьезная динамика данного показателя наблюдается в продажах автомобилей. По данным аналитического агентства «Автостат», в декабре 2015-2018 годов продавалось на 33,1% больше автомашин, чем в среднем по году», — говорится в сообщении.

В Свердловской области перед новогодними праздниками число выданных автокредитов обычно увеличивается на 23%, продажи новых автомобилей — на 36,8%.

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