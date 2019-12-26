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Официальный курс доллара США вырос на 5 коп., евро — на 9 коп.
26 декабрь 2019 (15:01)
УрБК, Москва, 26.12.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 27 декабря 2019 года. Курс долл. США вырос на 5 коп. до 61,77 руб., евро — на 9 коп. до 68,50 руб.
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