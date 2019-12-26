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Средняя предлагаемая заработная плата в Екатеринбурге к концу 2019 года составила 40 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 26.12.2019. Средняя предлагаемая заработная плата в Екатеринбурге к концу 2019 года составила 40 тыс. руб. К такому выводу пришли эксперты компании HeadHunter, проанализировав ситуацию на региональном рынке труда.



В свою очередь, средняя предлагаемая заработная плата в Свердловской области составила 35 тыс. руб. Самой дорогой вакансией года в Екатеринбурге стало предложение от крупной сети супермаркетов: компания искала коммерческого директора и предлагала доход до 800 тыс. руб. В городах области лидером стала вакансия управляющего салоном мебели в Красноуфимске с заработной платой от 350 тыс. руб., говорится в материалах исследования.



При этом конкуренция на рынке труда Свердловской области умеренная: на одну вакансию приходится 4,4 резюме при норме в пять-шесть резюме. Впрочем, ситуация сильно зависит от профессиональной сферы. Сложнее всего в 2019 году было трудоустроиться в профсферах «Высший менеджмент» и «Искусство, медиа»: на одну вакансию здесь приходилось шесть-семь резюме. Проще всего было соискателям из сфер «Медицина, фармацевтика» и «Рабочий персонал»: на одну вакансию приходилось в среднем одно резюме, что говорит о явном дефиците кадров.



По сравнению с 2018 годом в Свердловской области было размещено на 20% больше вакансий и на 23% больше резюме. Регион показал более яркую динамику, нежели страна в целом: в среднем по России рост вакансий составил 7%, а резюме — 15%.



Добавим, что в 2019 году чаще всего искали работу люди с высшим образованием — на них пришлось 63% резюме. Из них половина соискателей имеют опыт работы от шести лет. Причем среди возрастных групп наиболее активной была категория 18-30 лет.

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