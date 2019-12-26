Новости дня

Продажи автомобилей в Свердловской области перед новогодними праздниками обычно растут на 37%

УрБК, Екатеринбург, 26.12.2019. Агентство «Автостат» и Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) проанализировали статистику продаж автомобилей в декабре 2015-2018 годов и сравнили цифры со среднемесячными показателями. Об этом говорится на сайте НБКИ.



«По данным за 2015-2018 годы, предоставленным 4 тыс. кредиторов, передающих сведения в НБКИ, в последние годы в декабре в среднем выдается на 21,2% больше автокредитов, чем в предыдущие месяцы. Еще более серьезная динамика данного показателя наблюдается в продажах автомобилей. По данным аналитического агентства «Автостат», в декабре 2015-2018 годов продавалось на 33,1% больше автомашин, чем в среднем по году», — говорится в сообщении.



В Свердловской области перед новогодними праздниками число выданных автокредитов обычно увеличивается на 23%, продажи новых автомобилей — на 36,8%.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">26 декабрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 13:50</span><br /><strong>Продажи автомобилей в Свердловской области перед новогодними праздниками обычно растут на 37%</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 26.12.2019. Агентство «Автостат» и Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) проанализировали статистику продаж автомобилей в декабре 2015-2018 годов и сравнили цифры со среднемесячными показателями. Об этом говорится на сайте НБКИ. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068092359-prodazhi-avtomobiley-v-sverdlovskoy-oblasti-pered-novogodnimi-prazdnikami-obychno-rastut-na-37.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: