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УБРиР зафиксировал рост количества кредитных заявок во II полугодии более чем на 60%
26 декабрь 2019 (13:30)
УрБК, Екатеринбург, 26.12.2019. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) повысил максимальную сумму займа при оформлении нового потребительского кредита. Теперь все заемщики могут рассчитывать на 5 млн руб., говорится в сообщении финансовой организации.
При этом уральские банкиры отмечают, что среднее количество кредитных заявок, получаемых за месяц, во II полугодии 2019 года увеличилось более чем на 60% по сравнению с первой половиной года. Напомним, что ранее максимальная денежная сумма по потребкредитам, которую могли получить клиенты УБРиР, составляла 3 млн руб.
«Решение о повышении лимита по нашим кредитным продуктам было неслучайным. Во-первых, мы видим растущий спрос на кредиты: среднее количество заявок в месяц увеличилось более чем на 60% во втором полугодии по сравнению с первым. Во-вторых, судя по статистике, растет и средняя сумма потребительских займов. Так, в конце 2019 по сравнению с началом года средняя сумма кредита выросла на 20%. Таким образом, именно клиенты подтолкнули нас пересмотреть условия по кредитным продуктам, сделав их еще привлекательнее», — пояснила в комментарии руководитель направления потребительского кредитования УБРиР Любовь Торопицына.
Согласно действующим условиям, минимальная ставка по потребительским кредитам в Уральском банке реконструкции и развития сейчас составляет 9,5% годовых. Оформить кредит можно сроком на 3, 5 или 7 лет. Подать заявку и ознакомиться со всеми условиями по кредиту можно на сайте банка.
Отметим, что оформить потребительский кредит до 5 млн руб. могут как действующие, так и новые клиенты УБРиР. Данное предложение доступно для жителей Центрального, Северо-Западного, Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов.
При этом уральские банкиры отмечают, что среднее количество кредитных заявок, получаемых за месяц, во II полугодии 2019 года увеличилось более чем на 60% по сравнению с первой половиной года. Напомним, что ранее максимальная денежная сумма по потребкредитам, которую могли получить клиенты УБРиР, составляла 3 млн руб.
«Решение о повышении лимита по нашим кредитным продуктам было неслучайным. Во-первых, мы видим растущий спрос на кредиты: среднее количество заявок в месяц увеличилось более чем на 60% во втором полугодии по сравнению с первым. Во-вторых, судя по статистике, растет и средняя сумма потребительских займов. Так, в конце 2019 по сравнению с началом года средняя сумма кредита выросла на 20%. Таким образом, именно клиенты подтолкнули нас пересмотреть условия по кредитным продуктам, сделав их еще привлекательнее», — пояснила в комментарии руководитель направления потребительского кредитования УБРиР Любовь Торопицына.
Согласно действующим условиям, минимальная ставка по потребительским кредитам в Уральском банке реконструкции и развития сейчас составляет 9,5% годовых. Оформить кредит можно сроком на 3, 5 или 7 лет. Подать заявку и ознакомиться со всеми условиями по кредиту можно на сайте банка.
Отметим, что оформить потребительский кредит до 5 млн руб. могут как действующие, так и новые клиенты УБРиР. Данное предложение доступно для жителей Центрального, Северо-Западного, Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов.
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