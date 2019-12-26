Новости дня

УБРиР зафиксировал рост количества кредитных заявок во II полугодии более чем на 60%





При этом уральские банкиры отмечают, что среднее количество кредитных заявок, получаемых за месяц, во II полугодии 2019 года увеличилось более чем на 60% по сравнению с первой половиной года. Напомним, что ранее максимальная денежная сумма по потребкредитам, которую могли получить клиенты УБРиР, составляла 3 млн руб.



«Решение о повышении лимита по нашим кредитным продуктам было неслучайным. Во-первых, мы видим растущий спрос на кредиты: среднее количество заявок в месяц увеличилось более чем на 60% во втором полугодии по сравнению с первым. Во-вторых, судя по статистике, растет и средняя сумма потребительских займов. Так, в конце 2019 по сравнению с началом года средняя сумма кредита выросла на 20%. Таким образом, именно клиенты подтолкнули нас пересмотреть условия по кредитным продуктам, сделав их еще привлекательнее», — пояснила в комментарии руководитель направления потребительского кредитования УБРиР Любовь Торопицына.



Согласно действующим условиям, минимальная ставка по потребительским кредитам в Уральском банке реконструкции и развития сейчас составляет 9,5% годовых. Оформить кредит можно сроком на 3, 5 или 7 лет. Подать заявку и ознакомиться со всеми условиями по кредиту можно на



Отметим, что оформить потребительский кредит до 5 млн руб. могут как действующие, так и новые клиенты УБРиР. Данное предложение доступно для жителей Центрального, Северо-Западного, Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов. УрБК, Екатеринбург, 26.12.2019. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) повысил максимальную сумму займа при оформлении нового потребительского кредита. Теперь все заемщики могут рассчитывать на 5 млн руб., говорится в сообщении финансовой организации.При этом уральские банкиры отмечают, что среднее количество кредитных заявок, получаемых за месяц, во II полугодии 2019 года увеличилось более чем на 60% по сравнению с первой половиной года. Напомним, что ранее максимальная денежная сумма по потребкредитам, которую могли получить клиенты УБРиР, составляла 3 млн руб.«Решение о повышении лимита по нашим кредитным продуктам было неслучайным. Во-первых, мы видим растущий спрос на кредиты: среднее количество заявок в месяц увеличилось более чем на 60% во втором полугодии по сравнению с первым. Во-вторых, судя по статистике, растет и средняя сумма потребительских займов. Так, в конце 2019 по сравнению с началом года средняя сумма кредита выросла на 20%. Таким образом, именно клиенты подтолкнули нас пересмотреть условия по кредитным продуктам, сделав их еще привлекательнее», — пояснила в комментарии руководитель направления потребительского кредитования УБРиР Любовь Торопицына.Согласно действующим условиям, минимальная ставка по потребительским кредитам в Уральском банке реконструкции и развития сейчас составляет 9,5% годовых. Оформить кредит можно сроком на 3, 5 или 7 лет. Подать заявку и ознакомиться со всеми условиями по кредиту можно на сайте банка.Отметим, что оформить потребительский кредит до 5 млн руб. могут как действующие, так и новые клиенты УБРиР. Данное предложение доступно для жителей Центрального, Северо-Западного, Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">26 декабрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 13:30</span><br /><strong>УБРиР зафиксировал рост количества кредитных заявок во II полугодии более чем на 60%</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 26.12.2019. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) повысил максимальную сумму займа при оформлении нового потребительского кредита. Теперь все заемщики могут рассчитывать на 5 млн руб., говорится в сообщении финансовой организации.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068092358-ubrir-zafiksiroval-rost-kolichestva-kreditnyh-zayavok-vo-ii-polugodii-bolee-chem-na-60.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: