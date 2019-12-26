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В Екатеринбурге возбуждены пять уголовных дел по факту фиктивной прописки иностранных граждан

УрБК, Екатеринбург, 26.12.2019. В Екатеринбурге возбуждены уголовные дела по факту фиктивной постановки на учет иностранцев в квартирах Верх-Исетского района. Соблюдение требований миграционного законодательства проверила прокуратура.



Установлено, что собственник двухкомнатной квартиры в Верх-Исетском районе Екатеринбурга в доме по ул. Посадская в нарушение требований федерального законодательства организовал фиктивную постановку на учет по месту пребывания 80 иностранных граждан.



В ходе проверки были опрошены соседи по подъезду, которые подтвердили, что иностранные граждане в подъезде не проживают, а в квартирах живут только собственники и их родственники, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.



Аналогичные нарушения законодательства в сфере миграции выявлены прокуратурой района также в двух квартирах Верх-Исетского района по ул. Белореченская. Собственниками, а также лицами, зарегистрированными в указанных квартирах, организована фиктивная постановка на учет по месту пребывания 80 и 95 иностранных граждан соответственно.



По результатам проверки прокуратура направила материалы в орган дознания полиции для дачи уголовно-правовой оценки действиям лиц, осуществивших постановку на учет иностранных граждан. По результатам их рассмотрения возбуждены пять уголовных дел по статье 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранных граждан по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». Расследование уголовных дел находится на контроле прокуратуры.

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