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Аэропорт Кольцово в новогодние праздники обслужит более 1,5 тыс. рейсов

УрБК, Екатеринбург, 26.12.2019. С 28 декабря по 8 января екатеринбургский аэропорт Кольцово обслужит 1 тыс. 559 рейсов. В прошлом году в этот же период было выполнено 1 тыс. 533 рейса, сообщает пресс-служба авиагавани.



«Завершить 2019 год планируется рейсом из Москвы, который приземлится в Кольцово менее чем за два часа до боя курантов. Первым самолетом, который примет аэропорт Екатеринбурга в наступающем году, станет борт из китайского города Санья — воздушное судно ожидается на взлетно-посадочной полосе уже через 10 минут после наступления нового 2020 года», — говорится в сообщении.



Ожидается, что самым загруженным днем станет 29 декабря — в воскресенье в Кольцово будет выполнено 148 рейсов. В пиковый период, между 18 и 22 часами, аэропорт будет обслуживать до 13 рейсов в час. Меньше всего рейсов ожидается в первый день нового года — 75. Стоит отметить, что самым загруженным предновогодним днем в 2018 году стало 30 декабря, когда было обслужено 150 рейсов.



«Большинство рейсов в новогодние праздники будут внутрироссийскими — 1 тыс. 177. Из них наибольшее число запланировано в Москву и Санкт-Петербург. При этом пассажирам аэропорта будут доступны и популярные зарубежные направления. В каникулы из Кольцово можно будет отправиться прямыми рейсами на курорты Таиланда, Вьетнама, Индии, Китая, ОАЭ, Доминиканы, Турции, а также в европейские города — Париж, Прагу, Рим, Стамбул, Барселону, Мюнхен, Ларнаку», — сообщили в пресс-службе Кольцово.

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