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В Челябинске осудили бывшую сотрудницу Примсоцбанка за присвоение свыше 10 млн рублей
26 декабрь 2019 (12:22)
УрБК, Челябинск, 26.12.2019. Центральный районный суд Челябинска вынес приговор по уголовному делу в отношении 52-летней жительницы города. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере».
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области, в суде было установлено, что обвиняемая в период 2016-2018 гг., используя свое служебное положение, совершила хищение вверенных денежных средств, принадлежащих Примсоцбанку, в сумме свыше 10,7 млн руб.
«Злоумышленница, имея доступ в хранилище, брала для осуществления трудовой деятельности вакуумные упаковки с денежными средствами. Принимая денежные средства от клиентов банка номиналом 1,2 и 5 долл. США, вскрывала полученную в хранилище упаковку и производила замену купюр номиналом в 100 долл. США на купюры меньшим номиналом. После чего с целью сокрытия своих преступных действий на поперечных бандеролях и верхних накладках на упаковке указывала заведомо ложные сведения, ставила свою подпись и возвращала упаковку в хранилище», — говорится в сообщении.
Суд приговорил виновную к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Кроме того, по иску представителя потерпевшего в счет возмещения причиненного ущерба с учетом добровольного возмещения с осужденной взыскали свыше 9,8 млн руб.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области, в суде было установлено, что обвиняемая в период 2016-2018 гг., используя свое служебное положение, совершила хищение вверенных денежных средств, принадлежащих Примсоцбанку, в сумме свыше 10,7 млн руб.
«Злоумышленница, имея доступ в хранилище, брала для осуществления трудовой деятельности вакуумные упаковки с денежными средствами. Принимая денежные средства от клиентов банка номиналом 1,2 и 5 долл. США, вскрывала полученную в хранилище упаковку и производила замену купюр номиналом в 100 долл. США на купюры меньшим номиналом. После чего с целью сокрытия своих преступных действий на поперечных бандеролях и верхних накладках на упаковке указывала заведомо ложные сведения, ставила свою подпись и возвращала упаковку в хранилище», — говорится в сообщении.
Суд приговорил виновную к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Кроме того, по иску представителя потерпевшего в счет возмещения причиненного ущерба с учетом добровольного возмещения с осужденной взыскали свыше 9,8 млн руб.
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