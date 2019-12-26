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В Челябинске осудили бывшую сотрудницу Примсоцбанка за присвоение свыше 10 млн рублей

УрБК, Челябинск, 26.12.2019. Центральный районный суд Челябинска вынес приговор по уголовному делу в отношении 52-летней жительницы города. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере».



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области, в суде было установлено, что обвиняемая в период 2016-2018 гг., используя свое служебное положение, совершила хищение вверенных денежных средств, принадлежащих Примсоцбанку, в сумме свыше 10,7 млн руб.



«Злоумышленница, имея доступ в хранилище, брала для осуществления трудовой деятельности вакуумные упаковки с денежными средствами. Принимая денежные средства от клиентов банка номиналом 1,2 и 5 долл. США, вскрывала полученную в хранилище упаковку и производила замену купюр номиналом в 100 долл. США на купюры меньшим номиналом. После чего с целью сокрытия своих преступных действий на поперечных бандеролях и верхних накладках на упаковке указывала заведомо ложные сведения, ставила свою подпись и возвращала упаковку в хранилище», — говорится в сообщении.



Суд приговорил виновную к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.



Кроме того, по иску представителя потерпевшего в счет возмещения причиненного ущерба с учетом добровольного возмещения с осужденной взыскали свыше 9,8 млн руб.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">26 декабрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 12:22</span><br /><strong>В Челябинске осудили бывшую сотрудницу Примсоцбанка за присвоение свыше 10 млн рублей</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Челябинск, 26.12.2019. Центральный районный суд Челябинска вынес приговор по уголовному делу в отношении 52-летней жительницы города. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере».</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068092355-v-chelyabinske-osudili-byvshuyu-sotrudnicu-primsocbanka-za-prisvoenie-svyshe-10-mln-rubley.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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