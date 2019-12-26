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УПН: Снижение ставок по ипотеке пока не влияет на рынок жилья Екатеринбурга
26 декабрь 2019 (12:00)
УрБК, Екатеринбург, 26.12.2019. Новых факторов для оживления спроса на первичном рынке жилья Екатеринбурга пока не сформировано. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).
«Снижение ставок по ипотеке набирает силу, но эффект от этого процесса станет заметен лишь в 2020 году. Ожидаем, что по итогам текущего года число сделок снизится и на первичном, и вторичном рынке, но темпы снижения будут невысокими — около 6-9%», — говорится в исследовании.
Аналитики УПН отмечают, что цены на новостройки в последние месяцы продолжали медленно повышаться, а продавцы на вторичном рынке, напротив, чаще корректировали запрашиваемые цены вниз.
«Снижение ставок по ипотеке набирает силу, но эффект от этого процесса станет заметен лишь в 2020 году. Ожидаем, что по итогам текущего года число сделок снизится и на первичном, и вторичном рынке, но темпы снижения будут невысокими — около 6-9%», — говорится в исследовании.
Аналитики УПН отмечают, что цены на новостройки в последние месяцы продолжали медленно повышаться, а продавцы на вторичном рынке, напротив, чаще корректировали запрашиваемые цены вниз.
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