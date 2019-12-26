Новости дня

УБРиР поручился за московского страховщика перед ФТС

26 декабрь 2019 (11:35)

УрБК, Екатеринбург, 26.12.2019. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) выдал банковскую гарантию страховой компании ООО «АрсеналЪ» в размере 300 млн руб.

Как сообщили в пресс-службе банка, гарантией обеспечены обязательства страховой компании перед Федеральной таможенной службой РФ (ФТС) по договору поручительства по обеспечению уплаты таможенных пошлин, налогов компаниями-перевозчиками при таможенном транзите через российскую границу.

В соответствии с договором, заключенным между страховой компанией и ФТС, страховая компания в качестве документа, обеспечивающего надлежащее исполнение своих обязательств, должна предоставить банковскую гарантию.

«То, что именно Уральский банк реконструкции и развития был выбран в качестве гаранта, говорит о высоком уровне доверия к финансовой организации со стороны нашего партнера — СК «АрсеналЪ». Грамотное структурирование сделки, а также сам вид выданной гарантии в совокупности позволили добиться сделки с минимальными рисками», — пояснила в комментарии директор по работе с крупным бизнесом УБРиР Татьяна Левченко.

«Данный вид страхования является чрезвычайно важным направлением деятельности для нашей компании. Поэтому наши обязательства мы подкрепляем гарантией УБРиР», — отмечают в ООО СК «АрсеналЪ».

СК «АрсеналЪ» является одной из крупнейших страховых компаний в РФ по сборам премий (первое полугодие 2019 года) по версии RAEX RR. Компании присвоены рейтинги «ruBB+», подтвержденный «Эксперт РА», и «BB(RU)», присвоенный «АКРА».

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: