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С июля 2020 года в России тарифы на услуги ЖКХ в среднем вырастут на 4%
26 декабрь 2019 (11:13)
УрБК, Москва, 26.12.2019. С 1 июля 2020 года тарифы на коммунальные услуги в России в среднем вырастут на 4%. В дальнейшем индексация тарифов будет происходить раз в год. Об этом «Известиям» сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).
Напомним, что в уходящем 2019 году цены на услуги ЖКХ повышали дважды — с 1 января и с 1 июля — из-за повышения НДС на 2%. С нового года индексация тарифов на «коммуналку» будет осуществляться лишь раз в год.
При этом для каждого субъекта РФ индекс повышения коммунальных тарифов будет свой. Самая высокая планка установлена для Чечни — 6,5%, самый низкий индекс — у Ненецкого автономного округа — 2,4%. В Москве — 5%, в Санкт-Петербурге — 3,8%.
По словам исполнительного директора НП «ЖКХ Контроль» Светланы Разворотневой, разница индексов объясняется нуждами регионов, например, в ремонте коммунальной инфраструктуры. Как отмечают эксперты, во многих регионах нужно решать проблемы с устаревшими коммуникациями, но сделать это за счет усредненного повышения тарифов не удается. Лучшим выходом из ситуации специалисты считают разрешение субъектам самостоятельно определять, насколько необходимо повышать цены на ЖКУ.
Напомним, что в уходящем 2019 году цены на услуги ЖКХ повышали дважды — с 1 января и с 1 июля — из-за повышения НДС на 2%. С нового года индексация тарифов на «коммуналку» будет осуществляться лишь раз в год.
При этом для каждого субъекта РФ индекс повышения коммунальных тарифов будет свой. Самая высокая планка установлена для Чечни — 6,5%, самый низкий индекс — у Ненецкого автономного округа — 2,4%. В Москве — 5%, в Санкт-Петербурге — 3,8%.
По словам исполнительного директора НП «ЖКХ Контроль» Светланы Разворотневой, разница индексов объясняется нуждами регионов, например, в ремонте коммунальной инфраструктуры. Как отмечают эксперты, во многих регионах нужно решать проблемы с устаревшими коммуникациями, но сделать это за счет усредненного повышения тарифов не удается. Лучшим выходом из ситуации специалисты считают разрешение субъектам самостоятельно определять, насколько необходимо повышать цены на ЖКУ.
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